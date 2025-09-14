Вибух на залізниці на Київщині стався через детонацію боєприпасів у потязі – ЗСУ

У ЗСУ повідомили, що особовий склад втрат не зазнав внаслідок детонації боєприпасів

Залізниця (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Київській області в ніч на 14 вересня сталася поодинока детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж. Про це LIGA.net повідомили в Головному управлінні комунікацій Збройних Сил України.

Інцидент трапився 13 вересня після 23:30. У ЗСУ повідомили, що особовий склад втрат не зазнав. Рух по залізничних коліях був зупинений, а три вагони – відчеплені.

На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Піротехнічна служба проводить обстеження території.

Причину детонації встановить розслідування та службова перевірка.

Раніше очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що у Київській області в Фастівському районі сталася надзвичайна ситуація.

Через це там пошкоджено залізничну інфраструктуру і змінено маршрут низки потягів. Також він зазначив, що трьом жінкам знадобилася медична допомога – у них була гостра реакція на стрес.