Вибух на залізниці на Київщині стався через детонацію боєприпасів у потязі – ЗСУ
У Київській області в ніч на 14 вересня сталася поодинока детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж. Про це LIGA.net повідомили в Головному управлінні комунікацій Збройних Сил України.
Інцидент трапився 13 вересня після 23:30. У ЗСУ повідомили, що особовий склад втрат не зазнав. Рух по залізничних коліях був зупинений, а три вагони – відчеплені.
На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Піротехнічна служба проводить обстеження території.
Причину детонації встановить розслідування та службова перевірка.
Раніше очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що у Київській області в Фастівському районі сталася надзвичайна ситуація.
Через це там пошкоджено залізничну інфраструктуру і змінено маршрут низки потягів. Також він зазначив, що трьом жінкам знадобилася медична допомога – у них була гостра реакція на стрес.
- 30 серпня у Київській області також було пошкоджено залізницю, через атаку Росії затримувались понад 20 потягів внутрішнього й міжнародного сполучення.
- 3 вересня Росія атакувала залізницю в Знам'янці 25 дронами, внаслідок чого було поранено п'ять осіб.
- 6 вересня Росія атакувала залізницю Донецької області. Внаслідок цього знеструмлено дільницю перед Слов'янськом.
