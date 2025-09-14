Взрыв на железной дороге в Киевской области произошел из-за детонации боеприпасов – ВСУ

В ВСУ сообщили, что личный состав потерь не понес в результате детонации боеприпасов

Железная дорога (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Киевской области в ночь на 14 сентября произошла одиночная детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз. Об этом ЛИГА.net сообщили в Главном управлении коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

Инцидент произошел 13 сентября после 23:30. В ВСУ сообщили, что личный состав потерь не понес. Движение по железнодорожным путям было остановлено, а три вагона – отцеплены.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Пиротехническая служба проводит обследование территории.

Причину детонации установит расследование и служебная проверка.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что в Киевской области в Фастовском районе произошла чрезвычайная ситуация.

Из-за этого там повреждена железнодорожная инфраструктура и изменен маршрут ряда поездов. Также он отметил, что трем женщинам понадобилась медицинская помощь – у них была острая реакция на стресс.