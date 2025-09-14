Взрыв на железной дороге в Киевской области произошел из-за детонации боеприпасов – ВСУ
В Киевской области в ночь на 14 сентября произошла одиночная детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз. Об этом ЛИГА.net сообщили в Главном управлении коммуникаций Вооруженных Сил Украины.
Инцидент произошел 13 сентября после 23:30. В ВСУ сообщили, что личный состав потерь не понес. Движение по железнодорожным путям было остановлено, а три вагона – отцеплены.
На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Пиротехническая служба проводит обследование территории.
Причину детонации установит расследование и служебная проверка.
Ранее глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что в Киевской области в Фастовском районе произошла чрезвычайная ситуация.
Из-за этого там повреждена железнодорожная инфраструктура и изменен маршрут ряда поездов. Также он отметил, что трем женщинам понадобилась медицинская помощь – у них была острая реакция на стресс.
- 30 августа в Киевской области также была повреждена железная дорога, из-за атаки России задерживались более 20 поездов внутреннего и международного сообщения.
- 3 сентября Россия атаковала железную дорогу в Знаменке 25 дронами, в результате чего были ранены пять человек.
- 6 сентября Россия атаковала железную дорогу Донецкой области. В результате этого обесточены участок перед Славянском.
