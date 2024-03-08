У майбутніх війнах БпЛА стануть головною особливістю боїв – військовий аналітик Фрідман

Військовий аналітик Фрідман наголосив, що багато втрат, яких росіяни зазнали в останніх боях – від БпЛА

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Дрони найефективніші, коли використовуються з артилерією, а також вони можуть частково компенсувати авіацію. У майбутніх війнах БпЛА, за результатами досвіду України, стануть головною особливістю боїв. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net висловив дослідник війни сер Лоуренс Фрідман.

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"Дрони найефективніші, коли використовуються з артилерією, а не як альтернатива їй. У майбутніх війнах БпЛА, за результатами вашого досвіду, стануть головною особливістю боїв", – наголосив він.

Фрідман зауважив, що Україні бракує авіації, натомість у безпілотників є певна повітряна потуга, хоча її недостатньо проти літаків. Військовий аналітик вважає, що дрони також виконують роль артилерії, але і тут їм бракує потужності.

"А проте, БпЛА можуть частково компенсувати обидва компоненти", – вважає він.

Він зазначив, що на початку великої війни було небагато потужних і дорогих дронів, але з часом "сторони адаптувалися до масового використання дешевих одноразових". Тепер, наголосив Фрідман, – на полі бою їх десятки тисяч.

"БпЛА ускладнюють пересування військ і техніки, планування. Багато втрат, яких росіяни зазнали в останніх боях – саме від них", – додав військовий аналітик.

1 березня повідомлялося, що Франція замовить для України 100 дронів виробництва компанії Delair, які мають прибути до літа.

7 березня міністр оборони Британії Шаппс прибув із візитом до Києва та оголосив про виділення 325 млн фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 000 дронів для української армії.

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