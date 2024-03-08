В будущих войнах БпЛА станут главной особенностью боев – военный аналитик Фридман

Военный аналитик Фридман отметил, что многие потери, которые россияне понесли в последних боях – от БпЛА

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Дроны наиболее эффективны, когда используются с артиллерией, а также они могут частично компенсировать авиацию. В будущих войнах БпЛА, по результатам опыта Украины, станут главной особенностью боев. Такое мнение в интервью LIGA.net высказал исследователь войны сэр Лоуренс Фридман.

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"Дроны эффективны, когда используются с артиллерией, а не как альтернатива ей. В будущих войнах БпЛА по результатам вашего опыта станут главной особенностью боев", – подчеркнул он.

Фридман отметил, что Украине не хватает авиации, зато у беспилотников есть определенная воздушная мощь, хотя ее недостаточно против самолетов. Военный аналитик считает, что дроны также выполняют роль артиллерии, но и здесь им не хватает мощности.

"Тем не менее, БпЛА могут частично компенсировать оба компонента", – считает он.

Он отметил, что в начале большой войны было немного мощных и дорогих дронов, но со временем "стороны адаптировались к массовому использованию дешевых одноразовых". Теперь, подчеркнул Фридман – на поле боя их десятки тысяч.

"БпЛА затрудняют передвижение войск и техники, планирование. Многие потери, которые россияне понесли в последних боях – именно от них", – добавил военный аналитик.

1 марта сообщалось, что Франция закажет для Украины 100 дронов производства компании Delair, которые должны прибыть к лету.

7 марта министр обороны Британии Шаппс прибыл с визитом в Киев и объявил о выделении 325 млн фунтов стерлингов на закупку более 10 000 дронов для украинской армии.

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