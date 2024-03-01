Франція передасть Україні 100 дронів Delair та боєприпаси – міністр оборони країни

Яку кількість боєприпасів планує передати Париж невідомо, але йдеться про замовлення 2000 штук для французької та української армій

Фото: Себастьян Лекорню/X

Франція замовить для України 100 дронів виробництва компанії Delair, які мають прибути до літа. Про це заявив міністр оборони країни Себастьян Лекорню.

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Крім того, Париж замовив 2000 боєприпасів з дистанційним керуванням. Половина відправиться на потреби французької армії, половина – до ЗСУ.

Фото: Себастьян Лекорню/X

У грудні 2023 року Міністерство оборони анонсувало запуск коаліції з артилерії для посилення української армії. Тоді у відомстві наголошували, що коаліція розпочне роботу у січні 2024 року, а запуск відбудеться у Парижі.

18 лютого Лекорню заявив, що Франція розробляє "нове покоління" дронів-камікадзе і планує передати їх Україні.

Того ж дня він сказав, що його країна почне постачати Збройним Силам України по 50 авіабомб AASM на місяць, починаючи з січня.

Крім того, Франція обіцяла виготовити 78 самохідних артилерійських установок Caesar для потреб української армії.

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