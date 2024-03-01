Франция передаст Украине 100 дронов Delair и боеприпасы – министр обороны страны

Какое количество боеприпасов планирует передать Париж неизвестно, но речь идет о заказе 2000 штук французской и украинской армий

Фото: Себастьян Лекарня/X

Франция закажет для Украины 100 дронов производства компании Delair, которые должны прибыть к лету. Об этом заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

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Кроме того, Париж заказал 2000 боеприпасов с дистанционным управлением. Половина отправится на нужды французской армии, половина – в ВСУ.

Фото: Себастьян Лекарня/X

В декабре 2023 года Министерство обороны анонсировало запуск коалиции по артиллерии для усиления украинской армии. Тогда в ведомстве отмечали, что коалиция приступит к работе в январе 2024 года, а запуск состоится в Париже.

18 февраля Лекорню заявил, что Франция разрабатывает "новое поколение" дронов-камикадзе и планирует передать их Украине.

В тот же день он сказал, что его страна начнет поставлять Вооруженным Силам Украины по 50 авиабомб AASM в месяц, начиная с января.

Кроме того, Франция обещала изготовить 78 самоходных артиллерийских установок Caesar для нужд украинской армии.

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