У Макрона заперечили потепління відносин із Росією

Бенжамен Аддад (Фото: NEIL HALL/EPA)

Дзвінок президента Франції Емманюеля Макрона російському диктатору Володимиру Путіну не означає, що позиція Парижа щодо війни в Україні та відносин з Росією змінюється. Про це заявив французький міністр у справах Європи Бенжамен Аддад в інтерв’ю LRT.

За його словами, Макрон зателефонував Путіну для обговорення питання Ірану, адже Росія є постійним членом Ради Безпеки ООН і має важелі впливу на Тегеран.

"Але він [Макрон] також дуже чітко сказав, що війна в Україні має закінчитися, що українці погодилися на припинення вогню, а Росія продовжує щодня бомбардувати Україну, висуває максималістські вимоги, такі як нейтралітет, демілітаризація. Це абсолютно неприйнятно", – розповів Аддад.

Міністр заперечив, що перша за три роки розмова із російським диктатором є ознакою потепління відносин.

"Розмова – це точно не те саме, що угода. Йдеться радше про бажання мати дипломатичний процес, де ми можемо чітко доносити наші меседжі та чинити тиск усіма засобами, включно з економічними санкціями", – заявив міністр.

Втім він наголосив, що США відновили перемовини з Росією, тому важливо, щоб і європейці були за столом переговорів і підтримували "справедливий і міцний мир для України та для всієї Європи".