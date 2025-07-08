У Макрона заперечили потепління відносин із Росією
Дзвінок президента Франції Емманюеля Макрона російському диктатору Володимиру Путіну не означає, що позиція Парижа щодо війни в Україні та відносин з Росією змінюється. Про це заявив французький міністр у справах Європи Бенжамен Аддад в інтерв’ю LRT.
За його словами, Макрон зателефонував Путіну для обговорення питання Ірану, адже Росія є постійним членом Ради Безпеки ООН і має важелі впливу на Тегеран.
"Але він [Макрон] також дуже чітко сказав, що війна в Україні має закінчитися, що українці погодилися на припинення вогню, а Росія продовжує щодня бомбардувати Україну, висуває максималістські вимоги, такі як нейтралітет, демілітаризація. Це абсолютно неприйнятно", – розповів Аддад.
Міністр заперечив, що перша за три роки розмова із російським диктатором є ознакою потепління відносин.
"Розмова – це точно не те саме, що угода. Йдеться радше про бажання мати дипломатичний процес, де ми можемо чітко доносити наші меседжі та чинити тиск усіма засобами, включно з економічними санкціями", – заявив міністр.
Втім він наголосив, що США відновили перемовини з Росією, тому важливо, щоб і європейці були за столом переговорів і підтримували "справедливий і міцний мир для України та для всієї Європи".
- У перші пів року повномасштабного вторгнення Макрон мав часті розмови з Путіним, за що неодноразово піддавався критиці. У відповідь президент Франції заявляв, що і далі вестиме цей діалог для пошуку шляхів до миру.
- У березні 2024 року Макрон заявляв, що відповість на дзвінок Путіна, якщо той захоче з ним зв’язатись і "щось запропонувати".
- 1 липня стало відомо, що Макрон понад дві години говорив телефоном з Путіним – зокрема й про російсько-українську війну. Спочатку про факт розмови повідомив Кремль, а згодом це підтвердив Єлисейський палац. Це їхня перша розмова з 2022 року.