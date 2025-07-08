В окружении Макрона опровергли сближение отношений с Россией
Звонок президента Франции Эмманюэля Макрона российскому диктатору Владимиру Путину не означает, что позиция Парижа в отношении войны в Украине и отношений с Россией меняется. Об этом заявил французский министр по делам Европы Бенжамен Аддад в интервью LRT.
По его словам, Макрон позвонил Путину для обсуждения иранского вопроса, поскольку Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и обладает рычагами влияния на Тегеран.
"Но он [Макрон] также очень четко заявил, что война в Украине должна закончиться, что украинцы согласились на прекращение огня, а Россия продолжает ежедневно бомбардировать Украину, выдвигая максималистские требования, такие как нейтралитет, демилитаризация. Это совершенно неприемлемо", – сказал Аддад.
Министр опроверг утверждения о том, что первая за три года беседа с российским диктатором является признаком улучшения отношений.
"Разговор – это совсем не то же самое, что соглашение. Речь идет скорее о желании иметь дипломатический процесс, где мы можем четко доносить наши послания и оказывать давление всеми средствами, включая экономические санкции", – заявил министр.
Однако он подчеркнул, что США возобновили переговоры с Россией, поэтому важно, чтобы и европейцы были за столом переговоров и продолжали поддерживать "справедливый и прочный мир для Украины и для всей Европы".
- В первые полгода полномасштабного вторжения Макрон часто общался с Путиным, за что неоднократно подвергался критике. В ответ президент Франции заявлял, что будет продолжать этот диалог для поиска путей к миру.
- В марте 2024 года Макрон заявил, что ответит на звонок Путина, если тот захочет с ним связаться и "что-то предложить".
- 1 июля стало известно, что Макрон более двух часов говорил по телефону с Путиным – в том числе и о российско-украинской войне. Сначала о факте разговора сообщил Кремль, а затем это подтвердил Елисейский дворец. Это их первый разговор с 2022 года.