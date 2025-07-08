В окружении Макрона опровергли сближение отношений с Россией

Европа стремится к тому, чтобы с Россией велся только дипломатический диалог

Бенжамен Аддад (Фото: NEIL HALL/EPA)

Звонок президента Франции Эмманюэля Макрона российскому диктатору Владимиру Путину не означает, что позиция Парижа в отношении войны в Украине и отношений с Россией меняется. Об этом заявил французский министр по делам Европы Бенжамен Аддад в интервью LRT.

По его словам, Макрон позвонил Путину для обсуждения иранского вопроса, поскольку Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и обладает рычагами влияния на Тегеран.

"Но он [Макрон] также очень четко заявил, что война в Украине должна закончиться, что украинцы согласились на прекращение огня, а Россия продолжает ежедневно бомбардировать Украину, выдвигая максималистские требования, такие как нейтралитет, демилитаризация. Это совершенно неприемлемо", – сказал Аддад.

Министр опроверг утверждения о том, что первая за три года беседа с российским диктатором является признаком улучшения отношений.

"Разговор – это совсем не то же самое, что соглашение. Речь идет скорее о желании иметь дипломатический процесс, где мы можем четко доносить наши послания и оказывать давление всеми средствами, включая экономические санкции", – заявил министр.

Однако он подчеркнул, что США возобновили переговоры с Россией, поэтому важно, чтобы и европейцы были за столом переговоров и продолжали поддерживать "справедливый и прочный мир для Украины и для всей Европы".