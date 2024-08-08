У мережі ширилась інформація про замах на Умєрова. ЦПД: російський фейк

Центр верифікував інформацію у Міноборони та зазначив, що вона не відповідає дійсності

Рустем Умєров (Фото: Telegram)

8 серпня у мережі почала ширитися інформація про ймовірний замах на міністра оборони Рустема Умєрова. Центр протидії дезінформації заявив – це фейк російської пропаганди.

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У ЦПД зазначили: інформація про замах на Умєрова за допомогою вибухового пристрою – фейк, який поширюють російські пропагандисти.

Центр верифікував цю інформацію у Міноборони.

31 серпня у мережі курсувала інформація про мітинг на підтримку Палестини у центрі Києва. Це виявилося фейком.

У травні 2022 року Зеленський заявив, що 10 спроб замахів на нього за час війни – це "не так багато", адже у Путіна є серйозніші проблеми. У серпні Зеленський розповів, що директор ЦРУ США на зустрічі в січні "надсилав сигнали" про загрози для його життя у разі повномасштабного вторгнення Росії.

У листопаді 2023 року президент сказав, що пережив приблизно п'ять-шість спроб замахів на своє життя з боку росіян.

У квітні 2024 року українські правоохоронці повідомили про викриття громадянина Польщі, який, за даними слідства, пропонував російській воєнній розвідці (ГРУ) здійснити замах на Зеленського. Польський громадянин був затриманий.

7 травня СБУ повідомила про викриття мережі агентів російської Федеральної служби безпеки, котрі готували убивство президента Володимира Зеленського, голови СБУ Василя Малюка, начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

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