В сети распространялась информация о покушении на Умерова. ЦПД: российский фейк

Центр верифицировал информацию в Минобороны и отметил, что она не соответствует действительности

Рустем Умеров (Фото: Telegram)

8 августа в сети начала распространяться информация о вероятном покушении на министра обороны Рустема Умерова. Центр противодействия дезинформации заявил – это фейк российской пропаганды.

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В ЦПД отметили: информация о покушении на Умерова с помощью взрывного устройства – фейк, который распространяют российские пропагандисты.

Центр верифицировал эту информацию в Минобороны.

31 августа в сети курсировала информация о митинге в поддержку Палестины в центре Киева. Это оказалось фейком.

В мае 2022 года Зеленский заявил, что 10 попыток покушений на него за время войны – это "не так много", ведь у Путина есть более серьезные проблемы. В августе Зеленский рассказал, что директор ЦРУ США на встрече в январе "отправлял сигналы" об угрозах для его жизни в случае полномасштабного вторжения России.

В ноябре 2023 года президент сказал, что пережил примерно пять-шесть попыток покушений на свою жизнь со стороны россиян.

В апреле 2024 года украинские правоохранители сообщили о разоблачении гражданина Польши, который, по данным следствия, предлагал российской военной разведке (ГРУ) совершить покушение на Зеленского. Польский гражданин был задержан.

7 мая СБУ сообщила о разоблачении сети агентов российской Федеральной службы безопасности, готовивших убийство президента Владимира Зеленского, главы СБУ Василия Малюка, начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова и других представителей высшего военно-политического руководства государства.

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