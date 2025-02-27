У МЗС розповіли, що окрім угоди про копалини обговорять Зеленський та Трамп

У МЗС закликали не сприймати цю угоду як фінальний документ

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Президент Володимир Зеленський на зустрічі із лідером США Дональдом Трампом обговорять не тільки угоду про корисні копалини, а й подальшу підтримку України. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на брифінгу 27 лютого.

"Думаю, що будуть обговорювати подальшу підтримку і які наступні кроки та документи будуть продовженням цієї рамкової угоди. Тому що це текст сторони погодили, це правда, а от що буде далі: конкретні угоди про створення самого фонду, домовленості безпекові та інші будуть йти за цією рамковою угодою. Я думаю, саме на цьому сконцентрується завтра делегація", – зазначив він.

За словами Тихого, текст угоди щодо корисних копалин був доопрацьований завдяки роботі США та України. Уряд схвалив його та уповноважив посадовців на підписання угоди.

Речник підкреслив, що для України важливо, що в тексті немає згадок про борг ні у $500 млрд, ні іншу суму.

"На нашу думку, коли Конгрес виділяв цю допомогу для України, вона виділялася не як борг. Для нас це було дуже важливо, щоб це було справедливо, щоб в угоді не було згадок боргів", – сказав Тихий.

Окрім цього, вдалося прибрати пункт про відшкодування майбутньої допомоги "$2 за один".

Також, за словами Тихого, фонд буде спільного використання. Наповнюватися він буде в Україні та використовуватися для України, зокрема для реконструкції.

Він підкреслив, що це рамкова угода, а не остаточний документ.

"Ця угода має сприйматися як рамкова, як перший крок і початок процесу. Я закликаю вас не сприймати її як фінальний документ... Ми вважаємо, ця співпраця важлива для України і США. Вона дозволяє говорити про підтримку, яка триває та триватиме", – сказав Тихий.

11 лютого 2025 року президент США заявив, що Україна "по суті погодилася" надати Штатам доступ до корисних копалин на суму $500 млрд в обмін на військову допомогу.

15 лютого Зеленський повідомив, що Україна не підписала зі США угоду про корисні копалини, оскільки там не було прописано взаємозв'язок між доходом від ресурсів та гарантіями безпеки. Пізніше він зазначив, що Україна зацікавлена у підписанні угоди, але після доопрацювання.

25 лютого повідомлялося, що Україна та США узгодили умови договору про корисні копалини. FT опублікував деталі.

26 лютого стало відомо, що рамкова угода про надра між Україною і США складається з 11 пунктів і підпише її Свириденко.