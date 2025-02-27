В МИД рассказали, что кроме соглашения об ископаемых обсудят Зеленский и Трамп

В МИД призвали не воспринимать это соглашение как финальный документ

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Президент Владимир Зеленский на встрече с лидером США Дональдом Трампом обсудят не только соглашение о полезных ископаемых, но и дальнейшую поддержку Украины. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге 27 февраля.

"Думаю, что будут обсуждать дальнейшую поддержку и какие последующие шаги и документы будут продолжением этого рамочного соглашения. Потому что это текст стороны согласовали, это правда, а вот что будет дальше: конкретные соглашения о создании самого фонда, договоренности безопасности и другие будут следовать за этим рамочным соглашением. Я думаю, именно на этом сконцентрируется завтра делегация", – отметил он.

По словам Тихого, текст соглашения о полезных ископаемых был доработан благодаря работе США и Украины. Правительство одобрило его и уполномочило должностных лиц на подписание соглашения.

Спикер подчеркнул, что для Украины важно, что в тексте нет упоминаний о долге ни в $500 млрд, ни другую сумму.

"По нашему мнению, когда Конгресс выделял эту помощь для Украины, она выделялась не в долг. Для нас это было очень важно, чтобы это было справедливо, чтобы в соглашении не было упоминаний долгов", – сказал Тихий.

Кроме этого удалось убрать пункт о возмещении будущей помощи "$2 за один".

Также, по словам Тихого, фонд будет общим использованием. Он будет наполняться в Украине и использоваться для Украины, в частности, для реконструкции.

Он подчеркнул, что это рамочное соглашение, а не окончательный документ.

"Это соглашение должно восприниматься как рамочная, как первый шаг и начало процесса. Я призываю вас не воспринимать его как финальный документ... Мы считаем, это сотрудничество важно для Украины и США. Оно позволяет говорить о продолжающейся и продолжающейся поддержке", – сказал Тихий.

11 февраля 2025 года президент США заявил, что Украина "по сути согласилась" предоставить Штатам доступ к полезным ископаемым на сумму $500 млрд в обмен на военную помощь.

15 февраля Зеленский сообщил, что Украина не подписала с США соглашение о полезных ископаемых, поскольку там не была прописана взаимосвязь между доходом от ресурсов и гарантиями безопасности. Позже он отметил, что Украина заинтересована в подписании соглашения, но после доработки.

25 февраля сообщалось, что Украина и США согласовали условия договора о полезных ископаемых. FT опубликовал детали.

26 февраля стало известно, что рамочное соглашение о недрах между Украиной и США состоит из 11 пунктов и подпишет его Свириденко.