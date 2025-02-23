У Німеччині розпочалися вибори до парламенту

Зазначається, що чинна правляча партія, згідно з опитуваннями, на третьому місці

Вибори у Німеччині (Фото: Spiegel)

У Німеччині у неділю, 23 лютого, стартували вибори канцлера, виборчі дільниці працюватимуть до 18:00. Очікується, що консерватори Фрідріха Мерца зможуть повернути владу, повідомляє Reuters.

Як повідомляє Deutsche Welle, всього в Німеччині близько 59,2 млн виборців. З них 24,9 млн (42%) – старші за 60 років, а 2,3 млн (3,9%) досягли 18 років. За кордоном для участі у голосуванні зареєструвалося ще близько 200 000 громадян ФРН.

Загалом на виборах беруть участь 29 політичних партій, але у всіх 16 федеральних округах Німеччини виступлять лише 10 із них:

→ Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН),

→ Союз-90, або "зелені",

→ Вільна демократична партія (ВДП),

→ Альтернатива для Німеччини (АдН),

→ Ліва партія,

→ Союз Сари Вагенкнехт (ССВ),

→ Вільні виборці,

→ Volt,

→ Марксистсько-ленінська партія Німеччини,

→ Альянс Німеччина.

Зазначається, що Християнсько-демократичний союз (ХДС) не бере участі у виборах у Баварії. Замість нього там представлено близьку йому Християнсько-соціальну спілку (ХСС).

За даними останніх опитувань, які були проведені перед виборами, блок ХДС/ХСС, від якого балотується Мерц, отримав 30% підтримки населення. Вкрай права партія АдН, кандидатка від якої Еліс Вайдель, отримала 20% напередодні голосування. А урядова Соціал-демократична партія, від якої балотується Олаф Шольц, набрала лише 15% голосів.

Скриншот інфоргарфіки spiegel.de

20 грудня 2024 року Маск виступив на підтримку ультраправої Альтернативи для Німеччини, що стоїть на проросійських позиціях. У січні він провів онлайн-трансляцію із лідером політсили Аліс Вайдель.

17 січня 2025 року німецький канцлер сказав, що дружба Маска з ультраправими загрожує демократії в Європі.

21 лютого Spiegel повідомляв, що російські тролі, ймовірно, розповсюджують фейкові відео про вибори у Німеччині.