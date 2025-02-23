В Германии начались выборы в парламент

Выборы в Германии (Фото: Spiegel)

В Германии в воскресенье, 23 февраля, стартовали выборы канцлера, избирательные участки будут работать до 18:00. Ожидается, что консерваторы Фридриха Мерца смогут вернуть власть, передает Reuters.

Как сообщает Deutsche Welle, всего в Германии около 59,2 млн избирателей. Из них 24,9 млн (42%) – старше 60 лет, а 2,3 млн (3,9%) достигли 18 лет. За границей для участия в голосовании зарегистрировались еще около 200 000 граждан ФРГ.

Всего на выборах участвуют 29 политических партий, но во всех 16 федеральных округах Германии выступят только 10 из них:

→ Социал-демократическая партия Германии (СДПГ),

→ Союз-90, или "зеленые",

→ Свободная демократическая партия (СвДП),

→ Альтернатива для Германии (АдГ),

→ Левая партия,

→ Союз Сары Вагенкнехт (ССВ),

→ Свободные избиратели,

→ Volt,

→ Марксистско-ленинская партия Германии,

→ Альянс Германия.

Отмечается, что Христианско-демократический союз (ХДС) не участвует в выборах в Баварии. Вместо него там представлен близкий ему Христианско-социальный союз (ХСС).

Согласно данным последних опросов, проведенных перед выборами, блок ХДС/ХСС, от которого баллотируется Мерц, получил 30% поддержки населения. Крайне правая партия АдГ, кандитат от которой Элис Вайдель, получила 20% накануне голосования. А правительственная Социал-демократическая партия, от которой баллотируется Олаф Шольц, набрала лишь 15% голосов.

Скриншот инфоргарфики spiegel.de

20 декабря 2024 года Маск выступил в поддержку ультраправой Альтернативы для Германии, стоящей на пророссийских позициях. В январе он провел онлайн-трансляцию с лидером политсилы Алис Вайдель.

17 января 2025 года немецкий канцлер сказал, что дружба Маска с ультраправыми грозит демократии в Европе.

21 февраля Spiegel сообщал, что российские тролли, вероятно, распространяют фейковые видео о выборах в Германии.