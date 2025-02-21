Spiegel: Российские тролли, вероятно, распространяют фейковые видео о выборах в Германии

Германия (Иллюстративное фото: Christopher Neundorf/EPA)

Перед федеральными выборами в Германии в интернете распространяются несколько фейковых видео, в которых утверждается, что голосованием по почте манипулируют в ущерб ультраправой Альтернативе для Германии (AfD), спецслужбы предполагают, что за фейками стоят российские тролли. Об этом сообщила немецкая газета Spiegel со ссылкой на неназванных собеседников в спецслужбах.

Незадолго до федеральных выборов в сети появилось несколько фейковых видео, в которых говорилось о манипуляции голосованием по почте.

Два якобы бюллетеня из избирательного округа 151 Лейпцига сняты на видео. Один голос утверждает, что в бумагах нет Альтернативы для Германии. В похожем видео, на котором AfD не указана в бюллетене, неизвестный человек на заднем фоне возмущенно говорит: "Я только что получил документы для голосования, и как я должен это понимать: это мошенничество, никакой AfD, а все остальные есть".

На самом деле содержание видео является дезинформацией. Городские власти Лейпцига проверили видео и исключили "соответствующие опечатки". Согласно официальному заявлению "фальсифицированные избирательные бюллетени" были, очевидно, "целенаправленной кампанией".

Spiegel со ссылкой на собеседников в силовых структурах пишет, что там предполагают, что фейковые видео распространила российская пропагандистская группа "Шторм-1516". За этим стоит группа, ранее распространявшая пророссийские нарративы через анонимные аккаунты в социальных сетях или через сайты. По данным немецких правоохранителей, группа, вероятно, принадлежит спецслужбам РФ.

IТ-эксперты Microsoft считают "Шторм-1516" российской государственной группой, активно распространяющей дезинформацию. В США эта группа привлекла внимание во время кампании в октябре 2024 года ложью против Демократической партии и фейковым видео, на котором сожжено изображение действующего президента страны Дональда Трампа.

Эксперты Microsoft предполагают, что штаб-квартира группы находится в Санкт-Петербурге. По их мнению, группа была частично сформирована из остатков российской фабрики троллей "Агентства интернет-исследований".

Специалисты Correctiv на этой неделе обратили внимание на то, что учетные записи, ранее уличенные в распространения контента российской операции влияния "Шторм-1516", были привлечены к распространению фейков о голосовании по почте в Лейпциге.

В Министерстве внутренних дел Германии сообщили, что в этом деле "различные характеристики указывают на компанию "Шторм-1516"". Существуют также сильные параллели с действиями группы в контексте выборов в США.

"Мы предполагаем, что это целенаправленная попытка повлиять на федеральную избирательную кампанию", – сказал представитель МВД.

Федеральное ведомство по охране Конституции месяцами предупреждало о попытках России повлиять на федеральные выборы. В Берлине уже несколько месяцев работает "Центральный офис по выявлению манипуляций иностранной информацией", который должен заниматься анализом подобных атак.

Фальшивые видео были особенно распространены в социальной сети X, где они циркулируют по крайней мере с понедельника. Короткие ролики были загружены из разных аккаунтов, которые, на первый взгляд, принадлежали реальным людям, но действовали преимущественно анонимно.

Видео часто набирали всего несколько просмотров, но некоторые версии были широко распространены. Когда учетная запись X, известная конспирологическими теориями, подобрала это видео во вторник, ролик просмотрели более 500 000 раз и поделились более 1200 раз согласно подсчетам платформы. Аккаунты X за границей также распространили фейк, и по крайней мере со вторника дезинформация также появилась в Telegram и других социальных сетях.

Федеральные выборы в Германии пройдут в воскресенье, 23 февраля.

20 декабря 2024 года Маск выступил в поддержку ультраправой Альтернативы для Германии, стоящей на пророссийских позициях. В январе он провел онлайн-трансляцию с лидером политсилы Алис Вайдель.

31 декабря Шольц заявлял, что результат выборов в стране будут решать точно не "владельцы каналов социальных сетей".

17 января 2025 года немецкий канцлер сказал, что дружба Маска с ультраправыми грозит демократии в Европе.