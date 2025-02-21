Spiegel: Російські тролі, ймовірно, розповсюджують фейкові відео про вибори у Німеччині

Німеччина (Ілюстративне фото: Christopher Neundorf/EPA)

Перед федеральними виборами у Німеччині в інтернеті розповсюджуються кілька фейкових відео, в яких стверджується, що голосуванням поштою маніпулюють на шкоду ультраправій Альтернативі для Німеччини (AfD), спецслужби припускають, що за фейками стоять російські тролі. Про це повідомила німецька газета Spiegel із посиланням на неназваних співрозмовників у спецслужбах.

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Незадовго до федеральних виборів у мережі з'явилося кілька фейкових відео, в яких говорилося про маніпуляції голосуванням поштою.

Два нібито бюлетені з виборчого округу 151 Лейпцига знято на відео. Один голос стверджує, що на папірцях немає Альтернативи для Німеччини. У схожому відео, на якому AfD не вказана в бюлетені, невідома людина на задньому фоні обурено каже: "Я щойно отримав документи для голосування, і як я маю це розуміти: це шахрайство, ніякої AfD, а всі інші є".

Насправді зміст відео є дезінформацією. Міська влада Лейпцига перевірила відео та виключила "відповідні друкарські помилки". Відповідно до офіційної заяви "фальсифіковані виборчі бюлетені" були, очевидно, "цілеспрямованою кампанією".

Spiegel із посиланням на співрозмовників у силових структурах пише, що там припускають, що фейкові відео поширила російська пропагандистська група "Шторм-1516". За цим стоїть група, яка раніше поширювала проросійські наративи через анонімні облікові записи в соціальних мережах або через сайти. За даними німецьких правоохоронців, група, ймовірно, належить спецслужбам РФ.

ІТ-експерти Microsoft вважають "Шторм-1516" російською державною групою, яка активно поширює дезінформацію. У США ця група привернула увагу під час кампанії у жовтні 2024 року брехнею проти Демократичної партії та фейковим відео, на якому спалено зображення чинного президента країни Дональда Трампа.

Експерти Microsoft припускають, що штаб-квартира групи розташована в Санкт-Петербурзі. На їхню думку, група була частково сформована із залишків сумнозвісної російської фабрики тролів "Агентства інтернет-досліджень".

Спеціалісти Correctiv цього тижня звернули увагу на те, що облікові записи, які раніше привернули увагу через поширення контенту російської операції впливу "Шторм-1516", були залучені до поширення фейків про голосування поштою в Лейпцигу.

У Міністерстві внутрішніх справ Німеччини повідомили, що в цій справі "різні характеристики вказують на компанію "Шторм-1516"". Існують також сильні паралелі з діями групи в контексті виборів у США.

"Ми припускаємо, що це цілеспрямована спроба вплинути на федеральну виборчу кампанію", – сказав речник МВС.

Федеральне відомство з охорони Конституції місяцями попереджало про спроби Росії вплинути на федеральні вибори. У Берліні вже кілька місяців працює "Центральний офіс з виявлення маніпуляцій іноземною інформацією", який має займатися аналізом подібних атак.

Фальшиві відео були особливо поширені у соціальній мережі X, де вони циркулюють принаймні з понеділка. Короткі ролики були завантажені з різних акаунтів, які, на перший погляд, належали реальним людям, але насправді діяли переважно анонімно.

Відео часто набирали лише кілька переглядів, але деякі версії були широко поширені. Коли обліковий запис X, відомий конспірологічними теоріями, підібрав це відео у вівторок, ролик переглянули понад 500 000 разів і поділилися понад 1200 разів згідно з підрахунками платформи. Акаунти X за кордоном також поширили фейк, і принаймні з вівторка дезінформація також з’явилася в Telegram та інших соціальних мережах.

Федеральні вибори в Німеччині пройдуть в неділю, 23 лютого.

20 грудня 2024 року Маск виступив на підтримку ультраправої Альтернативи для Німеччини, що стоїть на проросійських позиціях. У січні він провів онлайн-трансляцію із лідеркою політсили Аліс Вайдель.

31 грудня Шольц заявляв, що результат виборів у країні вирішуватимуть точно не "власники каналів соціальних мереж".

17 січня 2025 року німецький канцлер сказав, що дружба Маска з ультраправими загрожує демократії в Європі.