У Польщі завершилися місцеві вибори: за екзитполом "ПіС" випередила альянс Туска

Місцеві вибори в Польщі (Фото: EPA)

За результатами місцевих виборів у Польщі попередня партія влади "Право і справедливість", ймовірно, випереджає "Громадянську коаліцію" з незначним відривом, отримавши найкращі результати в малих містах і селах. Про це повідомило видання RMF24 із посиланням на результати екзитполу від Ipsos.

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Видання зазначило, що опитування на виході з дільниць прогнозує "ПіС" 33,7% голосів, "Громадянській коаліції" – 31,9% голосів, блоку "Третій шлях" – 13,5%, "Конфедерації" – 7,5%, "Лівиці" – 6,8%. Водночас "Громадянська коаліція" прогнозовано отримає більшість у місцевих виборних органах 10 воєводств, "ПіС" – шести.

"Громадянська коаліція" здобула найвищий результат у Поморському воєводстві, де їй прогнозують 47%, а "ПіС" – у Підкарпатському, де її результат може становити 49,7%.

У цілому "ПіС" здобула найбільшу підтримку серед мешканців сільської місцевості й невеликих містечок, тоді як "Громадянська коаліція" – у великих містах.

Голосування завершилося о 21:00, 7 квітня. Явка на виборах склала 51,5%. Другий тур має відбутися 21 квітня, якщо кандидати не наберуть принаймні 50% голосів у першому турі.

Місцеві вибори є першим виборчим випробуванням для коаліційного уряду на чолі з прем’єр-міністром Дональдом Туском майже через чотири місяці після приходу до влади.