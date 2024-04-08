В Польше завершились местные выборы: по экзитполу "ПиС" опередила альянс Туска
По результатам местных выборов в Польше предыдущая партия власти "Право и справедливость", вероятно, опережает "Гражданскую коалицию" с незначительным отрывом, получив лучшие результаты в небольших городах и селах. Об этом сообщило издание RMF24 со ссылкой на результаты экзитпола от Ipsos.
Издание отметило, что опрос на выходе с участков прогнозирует "ПиС" 33,7% голосов, "Гражданской коалиции" – 31,9% голосов, блоку "Третий путь" – 13,5%, "Конфедерации" – 7,5%, "Левице" – 6,8%. В то же время "Гражданская коалиция" прогнозируемо получит большинство в местных выборных органах 10 воеводств, "ПиС" – шести.
"Гражданская коалиция" получила самый высокий результат в Поморском воеводстве, где ей прогнозируют 47%, а "ПиС" – в Подкарпатском, где ее результат может составить 49,7%.
В целом "ПиС" получила наибольшую поддержку среди жителей сельской местности и небольших городков, тогда как "Гражданская коалиция" – в крупных городах.
Голосование завершилось в 21:00, 7 апреля. Явка на выборах составила 51,5%. Второй тур должен состояться 21 апреля, если кандидаты не наберут по крайней мере 50% голосов в первом туре.
Местные выборы являются первым избирательным испытанием для коалиционного правительства во главе с премьер-министром Дональдом Туском почти через четыре месяца после прихода к власти.
- Местные выборы в Польше имеют важное значение для Украины, поскольку есть вероятность, что после их проведения удастся разблокировать границы. Местные выборы фактически стали катализатором протестов фермеров и перевозчиков. Один из лидеров протестов Рафал Меклер баллотируется в сеймик в Люблинском воеводстве по спискам партии "Конфедерация".