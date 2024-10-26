У Росії розбився гелікоптер МНС – екіпаж загинув: фото

Фото: МНС Росії

У Кіровській області Росії розбився гелікоптер Мі-2 Міністерства з надзвичайних ситуацій – усі, хто був на борту, загинули. Про це повідомило російське МНС.

Традиційно росіяни заявляють про "жорстку посадку" повітряного судна. За даними відомства окупантів, трапився інцидент у лісі неподалік від села Бєлеєнки:

Спочатку росіяни знайшли тіла трьох членів екіпажу, а згодом й четвертого.

МНС окупантів додало фото з місця події:

Фото: МНС Росії

Фото: МНС Росії

Мі-2 – багатоцільовий гелікоптер радянської розробки, що вироблявся з 1965 по 1998 роки.

У лютому МНС окупантів заявило про зникнення свого гелікоптера Мі-8 у Республіці Карелія на північному заході Росії. Згодом з'ясувалося, що він розбився.

У серпні російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області РФ.