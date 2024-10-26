У Росії розбився гелікоптер МНС – екіпаж загинув: фото
У Кіровській області Росії розбився гелікоптер Мі-2 Міністерства з надзвичайних ситуацій – усі, хто був на борту, загинули. Про це повідомило російське МНС.
Традиційно росіяни заявляють про "жорстку посадку" повітряного судна. За даними відомства окупантів, трапився інцидент у лісі неподалік від села Бєлеєнки:
Спочатку росіяни знайшли тіла трьох членів екіпажу, а згодом й четвертого.
МНС окупантів додало фото з місця події:
Мі-2 – багатоцільовий гелікоптер радянської розробки, що вироблявся з 1965 по 1998 роки.
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