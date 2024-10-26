В России разбился вертолет МЧС – экипаж погиб: фото

Фото: МЧС России

В Кировской области России разбился вертолет Ми-2 Министерства по чрезвычайным ситуациям – все находившиеся на борту погибли. Об этом сообщило российское МЧС.

Традиционно россияне заявляют о "жестокой посадке" воздушного судна. По данным ведомства оккупантов, произошел инцидент в лесу неподалеку от села Белеенко:

Сначала россияне обнаружили тела трех членов экипажа, а впоследствии и четвертого.

МЧС окупантов добавило фото с места происшествия:

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

Ми-2 – многоцелевой вертолет советской разработки, производившийся с 1965 по 1998 годы.

В феврале МЧС оккупантов заявило об исчезновении своего вертолета Ми-8 в Республике Карелия на северо-западе России. Позже выяснилось, что он разбился.

В августе российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области.