В России разбился вертолет МЧС – экипаж погиб: фото
В Кировской области России разбился вертолет Ми-2 Министерства по чрезвычайным ситуациям – все находившиеся на борту погибли. Об этом сообщило российское МЧС.
Традиционно россияне заявляют о "жестокой посадке" воздушного судна. По данным ведомства оккупантов, произошел инцидент в лесу неподалеку от села Белеенко:
Сначала россияне обнаружили тела трех членов экипажа, а впоследствии и четвертого.
МЧС окупантов добавило фото с места происшествия:
Ми-2 – многоцелевой вертолет советской разработки, производившийся с 1965 по 1998 годы.
- В феврале МЧС оккупантов заявило об исчезновении своего вертолета Ми-8 в Республике Карелия на северо-западе России. Позже выяснилось, что он разбился.
- В августе российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области.
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