У російській Адигеї заявили про вибухи в районі аеродрому Міноборони РФ – відео

У Майкопі чули вибухи: місцеві стверджують, що під атакою був аеродром "Ханська"

Ханська (Знімок NASA FIRS)

У ніч проти 29 грудня Росія знову була під атакою безпілотників, зокрема під ударами міг бути аеродром в Адигеї. Про це повідомив російський ресурс ASTRA, місцеві пабліки поширюють відео вибухів.

Мешканці Майкопа повідомили про вибухи та атаку на військовий аеродром "Ханська". ASTRA геолокувала одне з відео очевидців – кадри знято з Нової вулиці у Майкопі. Відстань від точки зйомки до аеродрому "Ханська" – приблизно 6,5 км. На кадрах знято роботу протиповітряної оборони, проте підтверджень ураження аеродрому немає.

"Ханська" – військовий аеродром, що належить Міністерству оборони РФ в Республіці Адигея. На його базі розміщується навчальна авіаційна частина – 272-а авіаційна база.

Міноборони РФ стверджує, що за ніч було нібито збито або перехоплено 89 українських БпЛА, більшість – над Брянською областю (49). Над Адигеєю нарахували 11 дронів.

Обережно, у відео багато ненормативної лексики.