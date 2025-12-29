В российской Адыгее заявили о взрывах в районе аэродрома Минобороны РФ – видео

В Майкопе слышали взрывы: местные утверждают, что под атакой был аэродром Ханская

Ханская (Снимок NASA FIRS)

В ночь на 29 декабря Россия снова была под атакой беспилотников, в частности под ударами мог быть аэродром в Адыгее. Об этом сообщил российский ресурс ASTRA, местные паблики распространяют видео взрывов.

Жители Майкопа сообщили о взрывах и атаке на военный аэродром Ханская. ASTRA геолоцировала одно из видео очевидцев – кадры сняты с Новой улицы в Майкопе. Расстояние от точки съемки до аэродрома Ханская – примерно 6,5 км. На кадрах запечатлена работа противовоздушной обороны, однако подтверждений поражения аэродрома нет.

Ханская – военный аэродром, принадлежащий Министерству обороны РФ в Республике Адыгея. На его базе размещается учебная авиационная часть – 272-я авиационная база.

Минобороны РФ утверждает, что за ночь было якобы сбито или перехвачено 89 украинских БпЛА, большинство – над Брянской областью (49). Над Адыгеей насчитали 11 дронов.

Осторожно, в видео много ненормативной лексики.