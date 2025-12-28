Украина атаковала Сызранский НПЗ и объекты россиян в оккупации – Генштаб

ВСУ также поразили место хранения катеров в Крыму, склад хранения "шахедов" в Донецкой области и подразделение россияне на Луганщине

НПЗ "Сызранский" (Иллюстративное фото: wikipedia)

В ночь на 28 декабря Силы беспилотных систем поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. По данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, были поражены и другие объекты врага.

По территории "Сызранского" НПЗ зафиксированы два попадания после которых начался пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется. Местные жители жаловались на взрывы ночью и перебои со светом.

Ежегодный объем переработки этого предприятия составляет от 7 до 8,9 млн тонн нефти. Завод является частью "энергетического тыла" РФ и обеспечивает армию врага, заявили в Генштабе.

Также были поражены:

→ место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Черноморского во временно оккупированном Крыму;

→ ремонтное подразделение из состава 1435 мотострелкового полка вблизи населенного пункта Антрацит на временно оккупированной части Луганщины и понтонную переправу неподалеку Никоноровки;

→ склад хранения "шахедов" в Макеевке в Донецкой области.

Потери врага уточняются.

Также подтверждены результаты недавнего поражения завода по переработке нефтепродуктов "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области РФ – поврежден трубопровод нефтепродуктов и технологическая установка производства масел.