Україна атакувала Сизранський НПЗ та об'єкти росіян в окупації – Генштаб

ЗСУ також уразили місце зберігання катерів у Криму, склад зберігання "шахедів" на Донеччині та підрозділ росіяни на Луганщині

НПЗ "Сизранський" (Ілюстративне фото: wikipedia)

У ніч проти 28 грудня Сили безпілотних систем уразили Сизраньський нафтопереробний завод у Самарській області. За даними Генштабу Збройних Сил України, були уражені й інші об'єкти ворога.

По території "Сизраньського" НПЗ зафіксовані два влучання після яких почалася пожежа. Ступінь завданих збитків уточнюється. Місцеві мешканці скаржилися на вибухи вночі та перебої зі світлом.

Щорічний об’єм переробки цього підприємства складає від 7 до 8,9 млн тонн нафти. Завод є частиною "енергетичного тилу" РФ та забезпечує армію ворога, зазанчили в Генштабі.

Також були уражені:

→ місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів в районі Чорноморського у тимчасово окупованому Криму;

→ ремонтний підрозділ зі складу 1435 мотострілецького полку поблизу населеного пункту Антрацит на тимчасово окупованій частині Луганщині та понтонну переправу неподалік Ніконорівки;

→ склад зберігання "шахедів" в Макіївці на Донеччині.

Втрати ворога уточнюються.

Також підтверджено результати нещодавнього ураження заводу з переробки нафтопродуктів "ЛУКОЙЛ-Волгограднєфтєперероботка" у Волгоградській області РФ – пошкоджено трубопровід нафтопродуктів і технологічну установку виробництва масел.