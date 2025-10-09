У Ростовській області вибухи. Росіяни заявляють, що дрони атакували нафтобазу – відео

Губернатор підтвердив атаку безпілотників на область 9 жовтня, однак не згадав про нафтобазу

Нафтобаза "Матвєєв-Курган" (Ілюстративне фото: пропагандистські медіа)

9 жовтня у Ростовській області пролунали вибухи через атаку дронів. Росіяни скаржаться, що безпілотники могли атакувати у селищі Матвєєв Курган нафтобазу, повідомляють пропагандистські медіа й місцевий губернатор.

За словами губернатора області Юрія Слюсара, у Матвєєво-Курганському районі під час відбиття повітряної атаки нібито знищено три дрони. Він також заявив, що у селищі пошкоджено скління, фасади та покрівля кількох житлових будинків, а також пʼять автомобілів.

Водночас проросійський Tekegram-канал Astra пише, що у селищі Матвєєв Курган Ростовської області дрони атакували, ймовірно, нафтобазу. За словами місцевих, раніше в районі пролетіли щонайменше два безпілотники.

Разом з тим проукраїнські Telegram-канали Supernova та Exilenova+ публікують відео й фото диму на нафтобазі, який виник, ймовірно, внаслідок атаки БпЛА.

Водночас зазначається, що, ймовірно, ціллю атаки була не тільки нафтобаза.

За відкритими даними, нафтобаза "Матвєєв-Курган" з 1955 року забезпечує пальним організації різних сфер діяльності, а також веде роздрібну торгівлю ПММ через власні АЗС.