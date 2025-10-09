У Ростовській області вибухи. Росіяни заявляють, що дрони атакували нафтобазу – відео
9 жовтня у Ростовській області пролунали вибухи через атаку дронів. Росіяни скаржаться, що безпілотники могли атакувати у селищі Матвєєв Курган нафтобазу, повідомляють пропагандистські медіа й місцевий губернатор.
За словами губернатора області Юрія Слюсара, у Матвєєво-Курганському районі під час відбиття повітряної атаки нібито знищено три дрони. Він також заявив, що у селищі пошкоджено скління, фасади та покрівля кількох житлових будинків, а також пʼять автомобілів.
Водночас проросійський Tekegram-канал Astra пише, що у селищі Матвєєв Курган Ростовської області дрони атакували, ймовірно, нафтобазу. За словами місцевих, раніше в районі пролетіли щонайменше два безпілотники.
Разом з тим проукраїнські Telegram-канали Supernova та Exilenova+ публікують відео й фото диму на нафтобазі, який виник, ймовірно, внаслідок атаки БпЛА.
Водночас зазначається, що, ймовірно, ціллю атаки була не тільки нафтобаза.
За відкритими даними, нафтобаза "Матвєєв-Курган" з 1955 року забезпечує пальним організації різних сфер діяльності, а також веде роздрібну торгівлю ПММ через власні АЗС.
- 29 вересня у Феодосії виникла пожежа на нафтобазі. Місцеві жителі заявили, що чули "хлопки", але окупанти повідомили про нібито "невдалі зварювальні роботи".
- 1 жовтня росіяни заявили про масштабну пожежу на Ярославському НПЗ, але не пов'язували його з атакою дронів.
- 9 жовтня Генштаб повідомив, що Сили оборони уразили Коробковський газопереробний завод і лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Єфімовка" у Волгоградській області Росії.
