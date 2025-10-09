В Ростовской области взрывы. Россияне заявляют, что дроны атаковали нефтебазу – видео

Губернатор подтвердил атаку беспилотников на область 9 октября, однако не упомянул о нефтебазе

Нефтебаза "Матвеев-Курган" (Иллюстративное фото: пропагандистские медиа)

9 октября в Ростовской области прогремели взрывы из-за атаки дронов. Россияне жалуются, что беспилотники могли атаковать в поселке Матвеев Курган нефтебазу, сообщают пропагандистские медиа и местный губернатор.

По словам губернатора области Юрия Слюсара, в Матвеево-Курганском районе в ходе отражения воздушной атаки якобы уничтожены три дрона. Он также заявил, что в поселке повреждены остекление, фасады и кровля нескольких жилых домов, а также пять автомобилей.

В то же время пророссийский Tekegram-канал Astra пишет, что в поселке Матвеев Курган Ростовской области дроны атаковали, вероятно, нефтебазу. По словам местных, ранее в районе пролетели как минимум два беспилотника.

В то время проукраинские Telegram-каналы Supernova и Exilenova+ публикуют видео и фото дыма на нефтебазе, которая возникла, вероятно, в результате атаки БпЛА.

В то же время отмечается, что, вероятно, целью атаки была не только нефтебаза.

По открытым данным, нефтебаза "Матвеев-Курган" с 1955 года обеспечивает топливом организации различных сфер деятельности, а также ведет розничную торговлю ГСМ через собственные АЗС.