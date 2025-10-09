В Ростовской области взрывы. Россияне заявляют, что дроны атаковали нефтебазу – видео
9 октября в Ростовской области прогремели взрывы из-за атаки дронов. Россияне жалуются, что беспилотники могли атаковать в поселке Матвеев Курган нефтебазу, сообщают пропагандистские медиа и местный губернатор.
По словам губернатора области Юрия Слюсара, в Матвеево-Курганском районе в ходе отражения воздушной атаки якобы уничтожены три дрона. Он также заявил, что в поселке повреждены остекление, фасады и кровля нескольких жилых домов, а также пять автомобилей.
В то же время пророссийский Tekegram-канал Astra пишет, что в поселке Матвеев Курган Ростовской области дроны атаковали, вероятно, нефтебазу. По словам местных, ранее в районе пролетели как минимум два беспилотника.
В то время проукраинские Telegram-каналы Supernova и Exilenova+ публикуют видео и фото дыма на нефтебазе, которая возникла, вероятно, в результате атаки БпЛА.
В то же время отмечается, что, вероятно, целью атаки была не только нефтебаза.
По открытым данным, нефтебаза "Матвеев-Курган" с 1955 года обеспечивает топливом организации различных сфер деятельности, а также ведет розничную торговлю ГСМ через собственные АЗС.
- 29 сентября в Феодосии возник пожар на нефтебазе. Местные жители заявили, что слышали "хлопки", но оккупанты сообщили о якобы "неудачных сварочных работах".
- 1 октября россияне заявили о масштабный пожар на Ярославском НПЗ, но не связывали его с атакой дронов.
- 9 октября Генштаб сообщил, что Силы обороны поразили Коробковский газоперерабатывающий завод и линейно-производственную диспетчерскую станцию "Ефимовка" в Волгоградской области России.
