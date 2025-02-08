До санкційного списку Трампа потрапив прокурор МКС, який видав ордер на арешт Путіна – Reuters

Санкції передбачають замороження американських активів осіб зі списку та заборону їм і їхнім сім’ям в’їжджати до США

Карім Хан (Фото: ЕРА)

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан, який видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, став першою особою, проти якої було запроваджено економічні санкції та обмеження на поїздки, за указом президента США Дональда Трампа. Про це пише Reuters з посиланням на двох співрозмовників, знайомих з цим питанням.

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Як розповіли агентству два джерела, одне з яких – високопосадовець МКС, Хана було внесено до спеціального додатка до указу Трампа, підписаного напередодні. Цей документ поки не оприлюднили.

Санкції передбачають замороження американських активів осіб зі списку та заборону їм і їхнім сім’ям в’їжджати до США.

Крім того, за даними Reuters, указ зобов’язує міністра фінансів Скотта Бессента після консультацій із держсекретарем Марко Рубіо протягом 60 днів підготувати список осіб, проти яких слід запровадити санкції.

ДОВІДКА 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України. У Росії оголосили видання ордера "протизаконним" та порушили кримінальні провадження стосовно прокурора суду Каріма Хана та трьох суддів.

6 лютого 2025 року Трамп запровадив санкції проти МКС. Він пояснив своє рішення тим, що суд "без законної підстави підтвердив свою юрисдикцію та розпочав попереднє розслідування стосовно персоналу США і деяких їхніх союзників, включно з Ізраїлем".

Міжнародний кримінальний суд засудив санкції проти своїх посадовців, які запровадили Сполучені Штати.