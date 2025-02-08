В санкционный список Трампа попал прокурор МКС, выдавший ордер на арест Путина – Reuters

Санкции предусматривают заморозку американских активов лиц из списка и запрет им и их семьям въезжать в США

Карим Хан (Фото: ЕРА)

Прокурор Международного уголовного суда (МКС) Карим Хан, издавший ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, стал первым лицом, против которого были введены экономические санкции и ограничения на поездки по указу президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух собеседников, знакомых по этому вопросу.

Как рассказали агентству два источника, один из которых – чиновник МКС, Хан был внесен в специальное приложение к указу Трампа, подписанного накануне. Этот документ пока не обнародован.

Санкции предусматривают заморозку американских активов лиц из списка и запрет им и их семьям въезжать в США.

Кроме того, по данным Reuters, указ обязывает министра финансов Скотта Бессента после консультаций с госсекретарем Марко Рубио в течение 60 дней подготовить список лиц, в отношении которых следует ввести санкции.

СПРАВКА 17 марта 2023 МКС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины. В России объявили издание ордера "противозаконным" и возбудили уголовные производства в отношении прокурора суда Карима Хана и трех судей.

6 февраля 2025 года Трамп ввел санкции против МКС. Он объяснил свое решение тем, что суд "без законного основания подтвердил свою юрисдикцию и начал предварительное расследование в отношении персонала США и некоторых их союзников, включая Израиль".

Международный уголовный суд осудил санкции против своих должностных лиц, введенных Соединенными Штатами.