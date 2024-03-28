У СБУ бачать "чітку співпрацю" Telegram з Роскомнадзором та ФСБ

Співробітник СБУ заявив, що Telegram не прислуховується до прохань України так, як до прохань РФ

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Месенджер Telegram може співпрацювати з Роскомнадзором та Федеральною службою безпеки Росії. Про це заявив представник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України Олександр Мельниченко на третьому щорічному форумі Kyiv Stratcom Forum 2024, передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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"Ми бачимо чітку співпрацю Telegram із Роскомнадзором і ФСБ. Коли потрібно ФСБ заблокувати будь-який канал на території РФ, Telegram виконує ці вказівки моментально", – заявив Мельниченко.

Він зазначив, що СБУ вживає заходів для "деанонімізації адміністраторів Telegram-каналів, спрямованих на деструктивну діяльність", і іноді частину з них вдається заблокувати, але адміністрація месенджера "не прислуховується до прохань України, як до прохань РФ".

За словами Мельниченка, комунікація з Telegram ніби є, "але вона безрезультатна", на відміну від TikTok.

Він виокремив також інші проблеми, які стосуються месенджера. За словами співробітника СБУ, є висока ймовірність того, що сервери Telegram розміщені в Росії. Другою проблемою він вважає те, що власник і розробники месенджера є громадянами РФ.

7 березня нардеп від Голосу Ярослав Юрчишин у коментарі LIGA.net заявив, що комітет ВР з питань свободи слова не має механізмів, які змусили б анонімні Telegram-канали реєструватися як медіа та деанонімізуватися.

заявив, що комітет ВР з питань свободи слова не має механізмів, які змусили б анонімні Telegram-канали реєструватися як медіа та деанонімізуватися. 21 березня в Україні ініціювали законопроєкт щодо регулювання платформи Telegram.

25 березня Юрчишин у коментарі LIGA.net повідомив, що комітет подав запит до Державної податкової служби щодо перевірки Telegram та каналів у ньому. Наразі інституція не відповіла.

повідомив, що комітет подав запит до Державної податкової служби щодо перевірки Telegram та каналів у ньому. Наразі інституція не відповіла. Вчора очільник ГУР Буданов заявив, що Telegram є проблемою з погляду національної безпеки та "завдає руйнівного ефекту" всередині країни.

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