У СБУ бачать "чітку співпрацю" Telegram з Роскомнадзором та ФСБ
Месенджер Telegram може співпрацювати з Роскомнадзором та Федеральною службою безпеки Росії. Про це заявив представник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України Олександр Мельниченко на третьому щорічному форумі Kyiv Stratcom Forum 2024, передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Ми бачимо чітку співпрацю Telegram із Роскомнадзором і ФСБ. Коли потрібно ФСБ заблокувати будь-який канал на території РФ, Telegram виконує ці вказівки моментально", – заявив Мельниченко.
Він зазначив, що СБУ вживає заходів для "деанонімізації адміністраторів Telegram-каналів, спрямованих на деструктивну діяльність", і іноді частину з них вдається заблокувати, але адміністрація месенджера "не прислуховується до прохань України, як до прохань РФ".
За словами Мельниченка, комунікація з Telegram ніби є, "але вона безрезультатна", на відміну від TikTok.
Він виокремив також інші проблеми, які стосуються месенджера. За словами співробітника СБУ, є висока ймовірність того, що сервери Telegram розміщені в Росії. Другою проблемою він вважає те, що власник і розробники месенджера є громадянами РФ.
- 7 березня нардеп від Голосу Ярослав Юрчишин у коментарі LIGA.net заявив, що комітет ВР з питань свободи слова не має механізмів, які змусили б анонімні Telegram-канали реєструватися як медіа та деанонімізуватися.
- 21 березня в Україні ініціювали законопроєкт щодо регулювання платформи Telegram.
- 25 березня Юрчишин у коментарі LIGA.net повідомив, що комітет подав запит до Державної податкової служби щодо перевірки Telegram та каналів у ньому. Наразі інституція не відповіла.
- Вчора очільник ГУР Буданов заявив, що Telegram є проблемою з погляду національної безпеки та "завдає руйнівного ефекту" всередині країни.
Читайте також: Подоляк: Офіс президента не контролює Telegram-канали, це нонсенс