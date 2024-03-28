В СБУ видят "четкое сотрудничество" Telegram с Роскомнадзором и ФСБ

Сотрудник СБУ заявил, что Telegram не прислушивается к просьбам Украины так, как к просьбам РФ

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Мессенджер Telegram может сотрудничать с Роскомнадзором и Федеральной службой безопасности России. Об этом заявил представитель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины Александр Мельниченко на третьем ежегодном форуме Kyiv Stratcom Forum 2024, передает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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"Мы видим четкое сотрудничество Telegram с Роскомнадзором и ФСБ. Когда нужно ФСБ заблокировать любой канал на территории РФ, Telegram выполняет эти указания моментально", – заявил Мельниченко.

Он отметил, что СБУ принимает меры для "деанонимизации администраторов Telegram-каналов, направленных на деструктивную деятельность", и иногда часть из них удается заблокировать, но администрация мессенджера "не прислушивается к просьбам Украины как к просьбам РФ".

По словам Мельниченко, коммуникация с Telegram вроде бы есть, "но она безрезультатная", в отличие от TikTok.

Он выделил и другие проблемы, касающиеся мессенджера. По словам сотрудника СБУ, есть высокая вероятность того, что серверы Telegram находятся в России. Второй проблемой он считает то, что владелец и разработчики мессенджера являются гражданами РФ.

7 марта нардеп от Голоса Ярослав Юрчишин в комментарии LIGA.net заявил, что у комитета ВР по вопросам свободы слова нет механизмов, которые заставили бы анонимные Telegram-каналы регистрироваться как медиа и деанонимизироваться.

заявил, что у комитета ВР по вопросам свободы слова нет механизмов, которые заставили бы анонимные Telegram-каналы регистрироваться как медиа и деанонимизироваться. 21 марта в Украине инициировали законопроект по регулированию платформы Telegram.

25 марта Юрчишин в комментарии LIGA.net сообщил, что комитет подал запрос в Государственную налоговую службу по проверке Telegram и каналов в нем. В настоящее время институт не ответил.

сообщил, что комитет подал запрос в Государственную налоговую службу по проверке Telegram и каналов в нем. В настоящее время институт не ответил. Вчера глава ГУР Буданов заявил, что Telegram является проблемой с точки зрения национальной безопасности и "оказывает разрушающий эффект" внутри страны.

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