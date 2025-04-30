У Швейцарії з 15 травня заборонять діяльність ХАМАС
У Швейцарії 15 травня набирає чинності закон, який запроваджує заборону на діяльність ХАМАС та пов'язаних організацій. Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що мета закону – перешкодити палестинському войовничому угрупованню використовувати Швейцарію як притулок. Новий закон припускає превентивні заходи поліції, такі як заборона на в'їзд чи видворення з країни.
Також утруднюється використання Швейцарії як фінансовий центр для діяльності ХАМАС.
Парламент країни схвалив закон у грудні 2024 року, а ухвалений він був після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Зазначається, що документ надасть владі Швейцарії "необхідні інструменти" для вжиття заходів проти терористичної організації.
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