У Швейцарії з 15 травня заборонять діяльність ХАМАС

Поліція зможе забороняти в'їзд у країну членам організації або видворяти їх із країни

Бойовики ХАМАС (Фото: ЕРА)

У Швейцарії 15 травня набирає чинності закон, який запроваджує заборону на діяльність ХАМАС та пов'язаних організацій. Про це повідомляє Reuters.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Зазначається, що мета закону – перешкодити палестинському войовничому угрупованню використовувати Швейцарію як притулок. Новий закон припускає превентивні заходи поліції, такі як заборона на в'їзд чи видворення з країни.

Також утруднюється використання Швейцарії як фінансовий центр для діяльності ХАМАС.

Парламент країни схвалив закон у грудні 2024 року, а ухвалений він був після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Зазначається, що документ надасть владі Швейцарії "необхідні інструменти" для вжиття заходів проти терористичної організації.