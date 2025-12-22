У списках виборців 33 млн людей, але проголосувати зможуть не всі: у ЦВК пояснили причину
Загальна кількість громадян України з правом голосу перевищує 33 млн осіб, проте визначити точну кількість виборців у разі проведення можливих виборів президента під час воєнного стану важко. Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в ефірі національного телемарафону.
"Сказати загальну кількість виборців, які зможуть прийняти участь у голосуванні і виявлять бажання, дуже важко", – відзначив він.
За даними Європейського Союзу та Управління Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, на територіях, де можливо отримати офіційну інформацію, за кордоном перебувають від 5 до 7,5 млн українських громадян. Дубовик підкреслив, що наразі неможливо спрогнозувати, яка кількість із цих людей виявить бажання та зможе взяти участь у голосуванні.
"Ще приблизно 1 400 000 громадян України не мають виборчої адреси, тобто не мають офіційної реєстрації в Україні і за кордоном. І ми не знаємо, де вони перебувають", – додав Дубовик.
- За інформацією співрозмовника LIGA.net у Слузі народу, в Україні вже розпочалася робота над виборчим законодавством для проведення голосування в умовах війни.
- Голова фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія розповів, що у Верховній Раді України, за попередньою домовленістю, формується робоча група щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів президента під час воєнного стану.
