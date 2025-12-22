В списках избирателей 33 млн человек, но проголосовать смогут не все: в ЦИК объяснили причину

Дубовик рассказал, что миллионы людей находятся за границей, еще почти 1,5 млн не имеют избирательного адреса

Выборы (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Общее количество граждан Украины с правом голоса превышает 33 млн человек, однако определить точное количество избирателей в случае проведения возможных выборов президента во время военного положения трудно. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в эфире национального телемарафона.

"Сказать общее количество избирателей, которые смогут принять участие в голосовании и проявят желание, очень трудно", – отметил он.

По данным Европейского Союза и Управления Организации Объединенных Наций по делам беженцев, на территориях, где возможно получить официальную информацию, за рубежом находятся от 5 до 7,5 млн украинских граждан. Дубовик подчеркнул, что пока невозможно спрогнозировать, какое количество из этих людей изъявит желание и сможет принять участие в голосовании.

"Еще примерно 1 400 000 граждан Украины не имеют избирательного адреса, то есть не имеют официальной регистрации в Украине и за рубежом. И мы не знаем, где они находятся", – добавил Дубовик.