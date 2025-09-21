У Талібані відмовили на вимогу Трампа повернути авіабазу "Баграм"

Афганістан пообіцяв "найсильнішу" реакцію на ворожі дії після того, як президент США пригрозив Кабулу "поганими речима"

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Начальник штабу Збройних сил Афганістану Фасіхуддін Фітрат відхилив вимогу американського президента Дональда Трампа повернути авіабазу "Баграм" під контроль США. Слова високопосадовця терористичного угруповання Талібан передає агенція Bloomberg.

"Афганістан є повністю незалежною країною, якою керує її власний народ, і не залежить від жодної іноземної держави. Ми не боїмося жодних тиранів чи агресорів", – заявив Фітрат.

Він також зазначив, що будь-які ворожі дії викличуть "найсильнішу" реакцію.

Раніше Трамп виступив із погрозою до Кабула: "Якщо Афганістан не поверне авіабазу "Баграм" тим, хто її побудував, тобто США, відбудуться погані речі".

Нинішній президент США давно критикує свого попередника Джо Байдена за те, як було проведено виведення американських військ з Афганістану, заявляючи, що цей крок залишив озброєння та інші військові активи у руках талібів, включно з базою в Баграмі.

Цей об'єкт, колись найбільша військова база США в Афганістані, перебуває під контролем угруповання Талібан із моменту відновлення ними влади й виведення американських військ із країни.

Наразі таліби використовують "Баграм" для виставлення захопленої військової техніки, включно з поставленими США транспортними засобами та зброєю, залишеною після виведення військ. База стала символом перемоги угруповання, і її регулярно демонструють під час офіційних візитів та військових парадів, зазначає Bloomberg.