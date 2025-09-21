Трамп погрожує Афганістану "поганими речами", якщо таліби не повернуть авіабазу Баграм США

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/AL DRAGO )

Президент США Дональд Трамп пригрозив Афганістану "поганими речами", якщо не вдасться повернути контроль над авіабазою Баграм. Про це він написав у соцмережі Truth Social.

"Якщо Афганістан не поверне авіабазу Баграм тим, хто її побудував, тобто Сполученим Штатам Америки, відбудуться погані речі", – йдеться в повідомленні.

Спілкуючися з журналістами в Білому домі 20 вересня, Трамп не дав прямої відповіді на запитання, чи буде відправляти армію в Афганістан для відновлення контролю над авіабазою.

"Ми не будемо про це говорити. Ми зараз ведемо переговори з Афганістаном і хочемо повернути її, і хочемо повернути якомога швидше, негайно. А якщо вони цього не зроблять, ви дізнаєтеся, що я зроблю", – сказав він журналістам.

Президент США оголосив про своє бажання повернути контроль над авіабазою Баграм 18 вересня на пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. За його словами, зараз тривають переговори з талібами, які захопили владу в Афганістані після виведення військ США в серпні 2021 року.

Як повідомляє Reuters, офіційні особи Афганістану виступили проти відновлення присутності США в країні. А колишні й чинні чиновники США в приватному порядку заявили агентству, що відновлення контролю над базою Баграм може виглядати як повторне вторгнення в країну, для якого необхідно залучити понад 10 000 військових і сучасні засоби протиповітряної оборони.

Довідка. Авіабаза Баграм – військовий аеродром в Афганістані, розташований у провінції Парван за 11 км на південний схід від міста Чарікар і за 47 км на північ від Кабула. З 2006 до 2021 року було основною авіабазою для військової авіації США. Зараз контролюється Міноборони Афганістану. Має злітно-посадкову смугу довжиною 3 км, може приймати важкі транспортні літаки та стратегічні бомбардувальники.

США зайшли в Афганістан 2001 року після терактів 11 вересня, скоєних членами терористичної організації "Аль-Каїда". У квітні 2021 року Джо Байден оголосив про повне виведення військ США з країни.