Трамп погрожує Афганістану "поганими речами", якщо таліби не повернуть авіабазу Баграм США
Президент США Дональд Трамп пригрозив Афганістану "поганими речами", якщо не вдасться повернути контроль над авіабазою Баграм. Про це він написав у соцмережі Truth Social.
"Якщо Афганістан не поверне авіабазу Баграм тим, хто її побудував, тобто Сполученим Штатам Америки, відбудуться погані речі", – йдеться в повідомленні.
Спілкуючися з журналістами в Білому домі 20 вересня, Трамп не дав прямої відповіді на запитання, чи буде відправляти армію в Афганістан для відновлення контролю над авіабазою.
"Ми не будемо про це говорити. Ми зараз ведемо переговори з Афганістаном і хочемо повернути її, і хочемо повернути якомога швидше, негайно. А якщо вони цього не зроблять, ви дізнаєтеся, що я зроблю", – сказав він журналістам.
Президент США оголосив про своє бажання повернути контроль над авіабазою Баграм 18 вересня на пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. За його словами, зараз тривають переговори з талібами, які захопили владу в Афганістані після виведення військ США в серпні 2021 року.
Як повідомляє Reuters, офіційні особи Афганістану виступили проти відновлення присутності США в країні. А колишні й чинні чиновники США в приватному порядку заявили агентству, що відновлення контролю над базою Баграм може виглядати як повторне вторгнення в країну, для якого необхідно залучити понад 10 000 військових і сучасні засоби протиповітряної оборони.
США зайшли в Афганістан 2001 року після терактів 11 вересня, скоєних членами терористичної організації "Аль-Каїда". У квітні 2021 року Джо Байден оголосив про повне виведення військ США з країни.
- Це не перше територіальне бажання Трампа. 3 грудня 2024 року Fox News повідомив, що Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом США. 6 травня 2025 року прем'єр Канади заявив, що країна не продається, на що президент США порадив не зарікатися.
- 23 грудня 2024 року він заявив про необхідність контролю над Гренландією для США і не заперечив можливість застосування військової сили для досягнення мети.
- 5 лютого 2025 року Трамп заявив, що США візьмуть під контроль сектор Гази і будуть його розвивати, створивши "тисячі робочих місць".
- 13 березня NBC News повідомляло, що США хочуть збільшити військову присутність у Панамі для "повернення" каналу. У квітні глава Пентагону заявляв, що США звільнять Панамський канал від впливу Китаю.
