Трамп грозится Афганистану "плохими вещами", если талибы не вернут авиабазу Баграм США
Президент США Дональд Трамп пригрозил Афганистану "плохими вещами", если не удастся вернуть контроль над авиабазой Баграм. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
"Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил, то есть Соединенным Штатам Америки, произойдут плохие вещи", – сказано в сообщении.
Общаясь с журналистами в Белом доме 20 сентября, Трамп не дал прямого ответа на вопрос, будет ли отправлять армию в Афганистан для восстановления контроля над авиабазой.
"Мы не будем об этом говорить. Мы сейчас ведем переговоры с Афганистаном и хотим вернуть его, и хотим вернуть как можно скорее, немедленно. А если они этого не сделают, вы узнаете, что я сделаю", – сказал он журналистам.
Президент США объявил о своем желании вернуть контроль над авиабазой Баграм 18 сентября на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По его словам, сейчас ведутся переговоры с талибами, захватившими власть в Афганистане после вывода войск США в августе 2021 года.
Как сообщает Reuters, официальные лица Афганистана выступили против возобновления присутствия США в стране. А бывшие и действующие чиновники США в частном порядке заявили агентству, что восстановление контроля над базой Баграм может выглядеть как повторное вторжение в страну, для которого необходимо задействовать свыше 10 000 военных и современные средства противовоздушной обороны.
США зашли в Афганистан в 2001 году после терактов 11 сентября, совершенных членами террористической организации "Аль-Каида". В апреле 2021 года Джо Байден объявил о полном выводе войск США из страны.
- Это не первое территориальное желание Трампа. 3 декабря 2024 года Fox News сообщил, что Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США. 6 мая 2025 года премьер Канады заявил, что страна не продается, на что президент США посоветовал не зарекаться.
- 23 декабря 2024 года он заявил о необходимости контроля над Гренландией для США и не исключил применения военной силы для достижения цели.
- 5 февраля 2025 года Трамп заявил, что США возьмут под контроль сектор Газа и будут его развивать, создав "тысячи рабочих мест".
- 13 марта NBC News сообщало, что США хотят увеличить военное присутствие в Панаме для "возвращения" канала. В апреле глава Пентагона заявлял, что США освободят Панамский канал от влияния Китая.
