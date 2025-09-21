Трамп грозится Афганистану "плохими вещами", если талибы не вернут авиабазу Баграм США

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/AL DRAGO )

Президент США Дональд Трамп пригрозил Афганистану "плохими вещами", если не удастся вернуть контроль над авиабазой Баграм. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил, то есть Соединенным Штатам Америки, произойдут плохие вещи", – сказано в сообщении.

Общаясь с журналистами в Белом доме 20 сентября, Трамп не дал прямого ответа на вопрос, будет ли отправлять армию в Афганистан для восстановления контроля над авиабазой.

"Мы не будем об этом говорить. Мы сейчас ведем переговоры с Афганистаном и хотим вернуть его, и хотим вернуть как можно скорее, немедленно. А если они этого не сделают, вы узнаете, что я сделаю", – сказал он журналистам.

Президент США объявил о своем желании вернуть контроль над авиабазой Баграм 18 сентября на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По его словам, сейчас ведутся переговоры с талибами, захватившими власть в Афганистане после вывода войск США в августе 2021 года.

Как сообщает Reuters, официальные лица Афганистана выступили против возобновления присутствия США в стране. А бывшие и действующие чиновники США в частном порядке заявили агентству, что восстановление контроля над базой Баграм может выглядеть как повторное вторжение в страну, для которого необходимо задействовать свыше 10 000 военных и современные средства противовоздушной обороны.

Справка. Авиабаза Баграм – военный аэродром в Афганистане, расположенный в провинции Парван в 11 км на юго-восток от города Чарикар и в 47 км к северу от Кабула. С 2006 по 2021 годы был основной авиабазой для военной авиации США. Сейчас контролируется Минобороны Афганистана. Его взлетно-посадочная полоса длиной 3 км может принимать тяжелые транспортные самолеты и стратегические бомбардировщики.

США зашли в Афганистан в 2001 году после терактов 11 сентября, совершенных членами террористической организации "Аль-Каида". В апреле 2021 года Джо Байден объявил о полном выводе войск США из страны.