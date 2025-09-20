Трамп вимагає від влади Венесуели прийняти ув'язнених та пацієнтів психлікарень
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив керівництву Венесуели наслідками, якщо воно відмовиться прийняти ув'язнених та пацієнтів психлікарень, яких нібито силою переправили до країни. Допис відповідного змісту американський президент опублікував в Truth Social.
"Ми хочемо, щоб Венесуела негайно прийняла всіх ув'язнених і людей з психіатричних закладів, включаючи найгірші у світі лікарні для душевнохворих, яких венесуельське "керівництво" насильно перемістило до Сполучених Штатів Америки", – йдеться в заяві Трамп.
Він додав, що тисячі людей постраждали та були вбиті цими "монстрами".
"Приберіть їх з нашої країни негайно, інакше ціна, яку ви заплатите, буде незліченною", – резюмував Трамп.
- 19 січня 2025 року Axios писало, що адміністрація Трампа хоче, щоб Мадуро залишив пост глави Венесуели.
- У серпні США збільшили винагороду за інформацію, що допоможе затримати Мадуро, з $25 млн до $50 млн.
- 29 серпня Axios писало, що США під виглядом боротьби з наркоторгівлею у Венесуелі можуть спробувати повалити режим Мадуро.
