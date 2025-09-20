Трамп вимагає від влади Венесуели прийняти ув'язнених та пацієнтів психлікарень

Президент США заявив про "незліченну ціну", яку заплатить венесуельський режим, якщо не погодиться

Дональд Трамп (Фото: Neil Hall/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив керівництву Венесуели наслідками, якщо воно відмовиться прийняти ув'язнених та пацієнтів психлікарень, яких нібито силою переправили до країни. Допис відповідного змісту американський президент опублікував в Truth Social.

"Ми хочемо, щоб Венесуела негайно прийняла всіх ув'язнених і людей з психіатричних закладів, включаючи найгірші у світі лікарні для душевнохворих, яких венесуельське "керівництво" насильно перемістило до Сполучених Штатів Америки", – йдеться в заяві Трамп.

Він додав, що тисячі людей постраждали та були вбиті цими "монстрами".

"Приберіть їх з нашої країни негайно, інакше ціна, яку ви заплатите, буде незліченною", – резюмував Трамп.

19 січня 2025 року Axios писало, що адміністрація Трампа хоче, щоб Мадуро залишив пост глави Венесуели.

У серпні США збільшили винагороду за інформацію, що допоможе затримати Мадуро, з $25 млн до $50 млн.

29 серпня Axios писало, що США під виглядом боротьби з наркоторгівлею у Венесуелі можуть спробувати повалити режим Мадуро.