CNN: Трамп розглядає можливість прямих ударів по цілях всередині Венесуели

10 літаків F-35 вирушають до Пуерто-Рико, де підрозділ морської піхоти проводить навчання з висадки десанту, пише медіа

Ніколас Мадуро (Фото: Miguel Gutierrez/EPA)

Президент Дональд Трамп розглядає безліч варіантів здійснення військових ударів проти наркокартелів, що діють у Венесуелі, включаючи потенційні удари по цілях усередині країни в межах ширшої стратегії, спрямованої на ослаблення диктатора країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з планами адміністрації.

За словами співрозмовників, смертоносний удар у вівторок по судну, пов'язаного з картелями, що відпливало з Венесуели, став прямим відображенням цих варіантів і ознаменував значну ескалацію кампанії адміністрації Трампа проти наркокартелів, багато з яких визнані терористичними угрупованнями.

Численні джерела повідомили CNN, що удар у вівторок був лише початком набагато масштабніших зусиль по порятунку регіону від наркотрафіку та потенційного усунення Мадуро від влади.

В останні тижні США перекинули в Карибський басейн значну військову міць, що, за словами низки офіційних осіб Білого дому, частково покликано подати сигнал Мадуро.

Два представники Білого дому повідомили CNN, що 10 сучасних винищувачів F-35 також вирушають до Пуерто-Рико, де підрозділ морської піхоти проводить навчання з висадки морського десанту.

Адміністрація Трампа зробила кроки щодо залучення Мадуро до своєї ширшої антинаркотичної місії, назвавши його наркотерористом, пов'язаним з деякими з нещодавно включених до списку картелів, і подвоївши винагороду за його арешт до $50 млн, йдеться в матеріалі.

19 січня 2025 року Axios писало, що адміністрація Трампа хоче, щоб Мадуро залишив пост глави Венесуели.

У серпні США збільшили винагороду за інформацію, що допоможе затримати Мадуро, з $25 млн до $50 млн.

29 серпня Axios писало, що США під виглядом боротьби з наркоторгівлею у Венесуелі можуть спробувати повалити режим Мадуро.