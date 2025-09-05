Винищувачі Венесуели пролетіли поблизу військового корабля США

В оборонному відомстві США це назвали "провокаційним кроком" зі сторони Венесуели

Військовий корабль США (Ілюстративне фото: EPA)

Два винищувачі Венесуели пролетіли поблизу американського військового корабля у міжнародних водах Карибського басейну. Про це повідомило Міністерство оборони США.

В оборонному відомстві США це назвали "провокаційним кроком" зі сторони Венесуели.

Читайте також Морський бій США з наркотиками й Мадуро

"Цей вкрай провокаційний крок був зроблений для того, аби перешкодити нашим операціям по боротьбі з наркотиками й тероризмом", – ідеться в заяві Міноборони США.

Американські військові також застерегли венесуельський режим від повторення подібних провокацій і порадили утриматись від перешкоджання їх діяльності.

"Картелю, який керує Венесуелою, наполегливо рекомендується не вживати жодних подальших зусиль для перешкоджання, стримування або втручання в операції американських військових, направлені на боротьбу з наркотиками й тероризмом", – йдеться в повідомлення Пентагону.