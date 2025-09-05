Винищувачі Венесуели пролетіли поблизу військового корабля США
Два винищувачі Венесуели пролетіли поблизу американського військового корабля у міжнародних водах Карибського басейну. Про це повідомило Міністерство оборони США.
В оборонному відомстві США це назвали "провокаційним кроком" зі сторони Венесуели.
"Цей вкрай провокаційний крок був зроблений для того, аби перешкодити нашим операціям по боротьбі з наркотиками й тероризмом", – ідеться в заяві Міноборони США.
Американські військові також застерегли венесуельський режим від повторення подібних провокацій і порадили утриматись від перешкоджання їх діяльності.
"Картелю, який керує Венесуелою, наполегливо рекомендується не вживати жодних подальших зусиль для перешкоджання, стримування або втручання в операції американських військових, направлені на боротьбу з наркотиками й тероризмом", – йдеться в повідомлення Пентагону.
- 19 січня 2025 року Axios писало, що адміністрація Трампа хоче, щоб Мадуро залишив пост глави Венесуели.
- У серпні США збільшили винагороду за інформацію, що допоможе затримати Мадуро, з $25 млн до $50 млн.
- 29 серпня Axios писало, що США під виглядом боротьби з наркоторгівлею у Венесуелі можуть спробувати повалити режим Мадуро.
