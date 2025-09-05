Истребители Венесуэлы пролетели вблизи военного корабля США

В оборонном ведомстве США это назвали "провокационным шагом" со стороны Венесуэлы

Военный корабль США (Иллюстративное фото: EPA)

Два истребителя Венесуэлы пролетели вблизи американского военного корабля в международных водах Карибского бассейна. Об этом сообщило Министерство обороны США.

В оборонном ведомстве США это назвали "провокационным шагом" со стороны Венесуэлы.

"Этот крайне провокационный шаг был сделан для того, чтобы помешать нашим операциям по борьбе с наркотиками и терроризмом", – говорится в заявлении Минобороны США.

Американские военные также предостерегли венесуэльский режим от повторения подобных провокаций и посоветовали воздержаться от препятствования их деятельности.

"Картелю, руководящему Венесуэлой, настоятельно рекомендуется не предпринимать никаких дальнейших усилий для препятствования, сдерживания или вмешательства в операции американских военных, направленные на борьбу с наркотиками и терроризмом", – говорится в сообщении Пентагона.