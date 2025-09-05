Истребители Венесуэлы пролетели вблизи военного корабля США
Два истребителя Венесуэлы пролетели вблизи американского военного корабля в международных водах Карибского бассейна. Об этом сообщило Министерство обороны США.
В оборонном ведомстве США это назвали "провокационным шагом" со стороны Венесуэлы.
"Этот крайне провокационный шаг был сделан для того, чтобы помешать нашим операциям по борьбе с наркотиками и терроризмом", – говорится в заявлении Минобороны США.
Американские военные также предостерегли венесуэльский режим от повторения подобных провокаций и посоветовали воздержаться от препятствования их деятельности.
"Картелю, руководящему Венесуэлой, настоятельно рекомендуется не предпринимать никаких дальнейших усилий для препятствования, сдерживания или вмешательства в операции американских военных, направленные на борьбу с наркотиками и терроризмом", – говорится в сообщении Пентагона.
- 19 января 2025 года Axios писало, что администрация Трампа хочет, чтобы Мадуро покинул пост главы Венесуэлы.
- В августе США увеличили вознаграждение за информацию, что поможет задержать Мадуро, с $25 млн до $50 млн.
- 29 августа Axios писало, что США под видом борьбы с наркоторговлей в Венесуэле могут попытаться свергнуть режим Мадуро.
