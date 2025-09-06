CNN: Трамп рассматривает возможность прямых ударов по целям внутри Венесуэлы

10 самолетов F-35 отправляются в Пуэрто-Рико, где подразделение морской пехоты проводит учения по высадке десанта, пишет медиа

Николас Мадуро (Фото: Miguel Gutierrez/EPA)

Президент Дональд Трамп рассматривает множество вариантов осуществления военных ударов против наркокартелей, действующих в Венесуэле, включая потенциальные удары по целям внутри страны в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление диктатора страны Николаса Мадуро. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с планами администрации.

По словам собеседников, смертоносный удар во вторник по судну, связанному с картелями, отплывавшему из Венесуэлы, стал прямым отражением этих вариантов и ознаменовал значительную эскалацию кампании администрации Трампа против наркокартелей, многие из которых признаны террористическими группировками.

Многочисленные источники сообщили CNN, что удар во вторник был лишь началом гораздо более масштабных усилий по спасению региона от наркотрафика и потенциального отстранения Мадуро от власти.

В последние недели США перебросили в Карибский бассейн значительную военную мощь, что, по словам ряда официальных лиц Белого дома, частично призвано подать сигнал Мадуро.

Два представителя Белого дома сообщили CNN, что 10 современных истребителей F-35 также отправляются в Пуэрто-Рико, где подразделение морской пехоты проводит учения по высадке морского десанта.

Администрация Трампа сделала шаги по привлечению Мадуро к своей более широкой антинаркотической миссии, назвав его наркотеррористом, связанным с некоторыми из недавно включенных в список картелей, и удвоив вознаграждение за его арест до $50 млн, говорится в материале.

19 января 2025 года Axios писало, что администрация Трампа хочет, чтобы Мадуро покинул пост главы Венесуэлы.

В августе США увеличили вознаграждение за информацию, которая поможет задержать Мадуро, с $25 млн до $50 млн.

29 августа Axios писало, что США под видом борьбы с наркоторговлей в Венесуэле могут попытаться свергнуть режим Мадуро.