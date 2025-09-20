Трамп требует от властей Венесуэлы принять заключенных и пациентов психбольниц

Президент США заявил о "бесчисленной цене", которую заплатит венесуэльский режим, если не согласится

Дональд Трамп (Фото: Neil Hall/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил руководству Венесуэлы последствиями, если оно откажется принять заключенных и пациентов психбольниц, которых якобы силой переправили в страну. Сообщение соответствующего содержания американский президент опубликовал в Truth Social.

"Мы хотим, чтобы Венесуэла немедленно приняла всех заключенных и людей из психиатрических учреждений, включая худшие в мире больницы для душевнобольных, которых венесуэльское "руководство" насильно переместило в Соединенные Штаты Америки", — говорится в заявлении Трамп.

Он добавил, что тысячи людей пострадали и были убиты этими "монстрами".

"Уберите их из нашей страны немедленно, иначе цена, которую вы заплатите, будет неисчислимой", — резюмировал Трамп.

19 января 2025 года Axios писало, что администрация Трампа хочет, чтобы Мадуро покинул пост главы Венесуэлы.

В августе США увеличили вознаграждение за информацию, которая поможет задержать Мадуро, с $25 млн до $50 млн.

29 августа Axios писало, что США под видом борьбы с наркоторговлей в Венесуэле могут попытаться свергнуть режим Мадуро.