В Талибане отказали на требование Трампа вернуть авиабазу "Баграм"

Афганистан пообещал "самую сильную" реакцию на враждебные действия после того, как президент США пригрозил Кабулу "плохими вещами"

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Начальник штаба Вооруженных сил Афганистана Фасихуддин Фитрат отклонил требование американского президента Дональда Трампа вернуть авиабазу "Баграм" под контроль США. Слова высокопоставленного чиновника террористической группировки Талибан передает агентство Bloomberg.

"Афганистан является полностью независимой страной, которой руководит ее собственный народ, и не зависит ни от одного иностранного государства. Мы не боимся никаких тиранов или агрессоров", – заявил Фитрат.

Читайте также Большие встречи и тайные исчезновения: что теперь стало понятно о геополитике Дональда Трампа

Он также отметил, что любые враждебные действия вызовут "сильнейшую" реакцию.

Ранее Трамп выступил с угрозой к Кабулу: "Если Афганистан не вернет авиабазу "Баграм" тем, кто ее построил, то есть США, произойдут плохие вещи".

Нынешний президент США давно критикует своего предшественника Джо Байдена за то, как был проведен вывод американских войск из Афганистана, заявляя, что этот шаг оставил вооружение и другие военные активы в руках талибов, включая базу в Баграме.

Этот объект, некогда крупнейшая военная база США в Афганистане, находится под контролем группировки Талибан с момента восстановления ими власти и вывода американских войск из страны.

Сейчас талибы используют "Баграм" для выставления захваченной военной техники, включая поставленные США транспортные средства и оружие, оставленное после вывода войск. База стала символом победы группировки, и ее регулярно демонстрируют во время официальных визитов и военных парадов, отмечает Bloomberg.