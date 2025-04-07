У центрі Києва загорілася автівка: підозрюваного затримали перехожі – фото

Близько 10:00 поліція отримала інформацію, що у Голосіївському районі горить автівка. Згодом вдалося затримати підозрюваного

Фото: Поліція Києва

Уранці 7 квітня у Києві загорілася автівка, минулося без загиблих та постраждалих. Згодом правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у підпалі, йдеться у пресрелізі поліції Києва.

Поліціянти повідомили, що близько 10:00 отримали інформацію про загоряння автівки у Голосіївському районі, неподалік станції метро Олімпійська. Місцеві жителі також стверджують, що чули звук вибуху.

Коли правоохоронці приїхали, вони побачили автомобіль, охоплений вогнем. Люди, які були на місці, затримали чоловіка. Поліція підозрює його у підпалі транспортного засобу.

Фото: Поліція Києва

4 квітня у Дніпропетровській області вибухнуло авто очільника Лівобережної міської адміністрації Дніпра Юрія Федька.

За кілька годин від отриманих травм він помер у лікарні.