В центре Киева загорелся автомобиль: подозреваемого задержали прохожие – фото

Около 10:00 полиция получила информацию, что в Голосеевском районе горит автомобиль. Впоследствии удалось задержать подозреваемого

Фото: Полиция Киева

Утром 7 апреля в Киеве загорелся автомобиль, обошелся без погибших и пострадавших. Впоследствии правоохранители задержали мужчину по подозрению в поджоге, говорится в пресс-релизе полиции Киева.

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Полицейские сообщили, что около 10:00 получили информацию о возгорании автомобиля в Голосеевском районе, недалеко от станции метро Олимпийская. Местные жители утверждают, что слышали звук взрыва.

Когда правоохранители приехали, они увидели автомобиль, охваченный огнем. Находившиеся на месте люди задержали мужчину. Полиция подозревает его в поджоге транспортного средства.

Фото: Полиция Киева

4 апреля в Днепропетровской области взорвался автомобиль главы Левобережной городской администрации Днепра Юрия Федько.

Через несколько часов от полученных травм он скончался в больнице.