У віці 78 років помер американський режисер Девід Лінч

Девід Лінч (Фото: ЕРА)

У віці 78 років помер американський режисер та сценарист Девід Лінч, який з минулого року боровся з емфіземою легень. Про це повідомила його родина у соціальній мережі.

"З глибоким жалем ми, його сім'я, повідомляємо про смерть людини і художника Девіда Лінча. Ми будемо вдячні за конфіденційність у цей час. У світі велика діра тепер, коли його більше немає з нами. Але, як він казав, "Дивися на пончик, а не на дірку"", – сказано у повідомленні.

У 2024 році Лінч повідомив, що у нього діагностовано емфізему легень, він курив все життя. При цьому захворюванні спостерігаються незворотні процеси в легенях, вони немовби роздмухуються. Зовні це відображається у задишці, постійному кашлі, утруднення дихання.

25 лютого 2022 року кінорежисер виступив з підтримкою українського народу, засудивши вторгнення Росії в Україну. Він закликав РФ "припинити сіяти смерть та руйнування" в Україні.

Лінч відомий за фільмами "Синій оксамит" (1986 року), "Дюна" (1984 року), "Шосе в нікуди" (1997 року), серіалу "Твін Пікс" (1990-1991, 2017 роки). Основні риси його робіт: сюрреалізм, теми снів та ілюзорності реальності.

Він тричі номінувався на "Оскар" за найкращу режисуру, бал лауреатом "Оскара" за визначні заслуги у кінематографі у 2019 році, "Золотої пальмової гілки" Каннського кінофестивалю та почесного "Золотого лева" Венеціанського кінофестивалю.