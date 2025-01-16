В возрасте 78 лет умер американский режиссер Дэвид Линч

Дэвид Линч (Фото: ЕРА)

В возрасте 78 лет умер американский режиссер и сценарист Дэвид Линч, который с прошлого года боролся с эмфиземой легких. Об этом сообщила его семья в социальной сети.

"С глубоким сожалением мы, его семья, сообщаем о смерти человека и художника Дэвида Линча. Мы будем благодарны за конфиденциальность в это время. В мире большая дыра теперь, когда его больше нет с нами. Но, как он говорил, "Смотри на пончик, а не на дыру"", – сказано в сообщении.

В 2024 году Линч сообщил, что у него диагностирована эмфизема легких, он курил всю жизнь. При этом заболевании наблюдаются необратимые процессы в легких, они словно раздуваются. Внешне это отражается в одышке, постоянном кашле, затруднении дыхания.

25 февраля 2022 кинорежиссер выступил с поддержкой украинского народа, осудив вторжение России в Украину. Он призвал РФ "прекратить сеять смерть и разрушение" в Украине.

Линч известен по фильмам "Синий бархат" (1986 года), "Дюна" (1984 года), "Шоссе в никуда" (1997 года), сериалу "Твин Пикс"( 1990-1991, 2017 года). Основные черты его работ: сюрреализм, темы снов и иллюзорности реальности.

Он трижды номинировался на "Оскар" за лучшую режиссуру, бал лауреатом "Оскара" за выдающиеся заслуги в кинематографе в 2019 году, "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля.