У ВМС розповіли, про наслідки атаки російського дрона на турецький танкер
Турецький танкер VIVA, що прямував до Єгипту з соняшниковою олією на борту, йшов рекомендованим шляхом, з відповідною реєстрацією та дотримувався усіх вимог. Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
Після того, як російський дрон-камікадзе ударив у рубку судна, пошуково-рятувальна служба Військово-морських сил ЗСУ була готова надати екіпажу всю необхідну підтримку.
"Ми розуміємо, що така ситуація – нестандартна для цивільних. Ми слідкували за розвитком подій і готові були в будь-який момент їм надати всю необхідну рятувальну допомогу але судно пішло своїм ходом далі в пункт призначення в Єгипет", – зазначив Плетенчук.
На момент атаки на борту перебували 11 членів екіпажу. Ніхто з них в результаті атаки не постраждав.
- Росія в суботу, 13 грудня, завдала цілеспрямованого удару дроном по цивільному вантажному судну у Чорному морі, яке рухалося зерновим коридором. На судні перебувають 11 громадян Турецької Республіки.
- Удень 12 грудня Росія вдарила по цивільному кораблю в Чорноморську під Одесою. Попередньо, постраждало судно Cenk T турецької компанії.
- Пізніше стало відомо, що ворог атакував ще один порт – уже в Одесі, є поранений працівник приватної компанії. Окупанти били балістикою та "шахедами".
