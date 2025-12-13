У ВМС розповіли, про наслідки атаки російського дрона на турецький танкер

Танкер Viva / Фото: Скріншот відео ВМС ЗСУ

Турецький танкер VIVA, що прямував до Єгипту з соняшниковою олією на борту, йшов рекомендованим шляхом, з відповідною реєстрацією та дотримувався усіх вимог. Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Після того, як російський дрон-камікадзе ударив у рубку судна, пошуково-рятувальна служба Військово-морських сил ЗСУ була готова надати екіпажу всю необхідну підтримку.

"Ми розуміємо, що така ситуація – нестандартна для цивільних. Ми слідкували за розвитком подій і готові були в будь-який момент їм надати всю необхідну рятувальну допомогу але судно пішло своїм ходом далі в пункт призначення в Єгипет", – зазначив Плетенчук.

На момент атаки на борту перебували 11 членів екіпажу. Ніхто з них в результаті атаки не постраждав.