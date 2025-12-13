В ВМС рассказали, о последствиях атаки российского дрона на турецкий танкер

Танкер Viva / Фото: Скриншот видео ВМС ВСУ

Турецкий танкер VIVA, следовавший в Египет с подсолнечным маслом на борту, шел рекомендованным путем, с соответствующей регистрацией и придерживался всех требований. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

После того, как российский дрон-камикадзе ударил в рубку судна, поисково-спасательная служба Военно-морских сил ВСУ была готова оказать экипажу всю необходимую поддержку.

"Мы понимаем, что такая ситуация – нестандартная для гражданских. Мы следили за развитием событий и готовы были в любой момент им оказать всю необходимую спасательную помощь но судно ушло своим ходом дальше в пункт назначения в Египет", – отметил Плетенчук.

На момент атаки на борту находились 11 членов экипажа. Никто из них в результате атаки не пострадал.