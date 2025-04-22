У Запоріжжі кількість постраждалих через російський удар збільшилася до 38 осіб

Наслідки російського удару по Запоріжжю 22 квітня 2025 року (Фото: ДСНС)

Надвечір кількість постраждалих через російську атаку по Запоріжжю збільшилась до 38 осіб, повідомив голова обладміністрації Іван Федоров.

Унаслідок удару РФ загинула жінка.

У медзакладах залишається 13 осіб, зокрема п'ятеро дітей.

"Вже прооперували чоловіка, якого доправили до лікарні з важким проникним пораненням. Його стан лікарі оцінюють як стабільний", – розповів Федоров.