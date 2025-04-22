У Запоріжжі кількість постраждалих через російський удар збільшилася до 38 осіб
Надвечір кількість постраждалих через російську атаку по Запоріжжю збільшилась до 38 осіб, повідомив голова обладміністрації Іван Федоров.
Унаслідок удару РФ загинула жінка.
У медзакладах залишається 13 осіб, зокрема п'ятеро дітей.
"Вже прооперували чоловіка, якого доправили до лікарні з важким проникним пораненням. Його стан лікарі оцінюють як стабільний", – розповів Федоров.
- Удень 22 квітня російські загарбники обстріляли Запоріжжя керованими авіаційними бомбами.
- Загарбники завдали масованого удару дронами по Харкову – постраждали десять людей.
- Росіяни двічі вдарили по Мирнограду на Донеччині – загинули троє людей.